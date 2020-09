Tavasszal 64 év volt a koronavírus-fertőzöttek átlagéletkora, most 31

Már most nagyon magasak a fertőzöttségi számok, és hol van még a vége! Nyakunkon az ősz és a tél, a felsőlégúti fertőzések virágkora.

Az elmúlt napok fertőzöttségi adatai valóban magasak, ám Jakab Ferenc az ATV Start című műsorában arra figyelmeztetett, lesz még ennél jóval magasabb is. Nyakunkon az ősz és a tél, a felsőlégúti fertőzések virágkora. Ezért, ha már nyáron ilyen szintű az emelkedés, akkor az év utolsó szakaszában még drasztikusabb emelkedésre számíthatunk.

Nagyon fontos változás a fertőzöttek átlagéletkorának csökkenése: tavasszal ugyanis ez 64 év volt, mostanra viszont egészen 31 évre csökkent, a halálozások száma ezért is nem emelkedett. Ugyanakkor, ahogy több szakértő is, Jakab Ferenc is felhívta rá a figyelmet: 4-5 hét múlva ez is megváltozik majd. A szakma szerint ugyanis ennyi csúszás van az esetszám és a halálozási ráta emelkedése között, ennyi idő elteltével kerül át a fiatalabb populációról az idősebb korosztályra, hacsak nem teszünk ellen. Ebben a lakosságnak hatalmas felelőssége van!

