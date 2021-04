Tanácsok COVID-oltás utánra: tényleg nem lehet alkoholt fogyasztani, sportolni?

Egyre jobban felpörög az oltási program Magyarországon: a lakosság több mint 21 százaléka már megkapta legalább az első adagot, és a kormányzat hamarosan már 2,5 millió beoltottal számol. Sokakban azonban kérdések merülnek fel az oltás után: lehet-e például alkoholt fogyasztani, sportolni, vagy ibuprofent szedni? Ezekre most szakértők válaszoltak.

Magyarországon már a lakosság több mint 21 százaléka megkapta a koronavírus elleni védőoltás első adagját, ami több mint 2 millió embert jelent. A kormányzat 2,5 millió beoltottnál tervezi megkezdeni a nyitást. Magyarországon jelenleg 5 fajta vakcinával oltanak (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm és Szputnyik), április második felében érkezik az egydózisú Janssen, valamint a hatóságok két másik, keleti oltóanyagot is engedélyeztek - ezekből egyelőre hivatalosan nem vásárolt a kormány.

Abban egyetértés van, hogy a betegség súlyos lefolyásának megelőzésére az összes engedélyezett vakcina alkalmas. Ám a beoltottakban számos kérdés merülhet fel. Ezekről természetesen az oltóorvossal is érdemes konzultálni, de a lényegesebb problémákat a HuffPost most szakértők segítségével is végigvette.

Oltás előtt ne szedj vény nélkül kapható gyógyszereket

Az amerikai járványügyi hatóság (CDC) szerint a vakcinálás előtt nem szabad vény nélkül kapható gyógyszereket, például ibuprofent, acetaminofent és aszpirint szedni, ezekkel nem tudjuk megelőzni az esetleges mellékhatásokat.

Thomas Russo, a New York-i Buffalo Egyetem fertőző betegségekkel foglalkozó osztályának vezetője elmondta, ha valaki véletlenül oltás előtt bevett valamilyen említett gyógyszert, akkor sem kell kétségbe esni:

Biztos vagyok benne, nem lesz semmi probléma, de az ajánlás az, hogy ne szedjünk ilyeneket oltás előtt.

Az útmutatást azért adták ki, mert a vény nélkül kapható gyógyszerek, mint például az ibuprofen, gyulladáscsökkentők tompíthatják a szervezet immunválaszát az oltásra.

Deborah Fuller, a Washingtoni Egyetem Orvostudományi Karának mikrobiológusa, viszont felhívta a figelmet, hogy az oltás után ezeket a gyógyszereket be lehet szedni az esetleges mellékhatások, például fájdalmak vagy láz enyhítésére. Miután megkaptuk az oltást, sokaknál csak néhány óra kell ahhoz, hogy beinduljon valamennyi az immunválasz, megjelenjenek a mellékhatások.

Ne aggódj az alkoholfogyasztás miatt.

Nem láttam olyan ajánlást vagy okot, hogy miért ne lehetne inni egy pohár bort, sört, vagy bármi mást este, az oltása után - mondta Fuller. Azonban, ha vakcinálás utáni mellékhatásokat tapasztalsz, például hőemelkedést, vagy fájdalmat, akkor jó tudni, hogy az alkohol nem segít.

Egy ideig ne menj tetkóshoz, vagy pirecinget lövetni



A bőr az első gát a kórokozókkal szemben. A testmódosítás, például a tetoválás vagy a piercing, stimulálhatja az immunválaszt, amelyet nem érdemes kiváltani a vakcina immunválaszával kombinálva - hívta fel a figyelmet Fuller, hiszen például tetoválás után is begyullad az érintett bőrfelület. Ugyanakkor hozzátette, nem bizonyított, hogy a tetkók, pirecingek károsak lehetnek az oltás után, de azért elővigyázatosságból inkább ne ekkor csináltassunk magunknak.

Ne adass be más védőoltást

A CDC nem javasolja másik oltás, például az influenza elleni vakcina beadását a COVID-oltásokkal egyidejűleg .

Tekintettel arra, hogy nincsenek adatok az egyéb oltásokkal egyidejűleg beadott mRNS COVID-19 vakcinák biztonságosságáról és hatékonyságáról, az oltóanyagokat önmagukban kell beadni, legalább 14 nappal bármely más oltás beadás előtt vagy után

- írja a CDC honlapja. Így, ha többféle vakcinát is szeretnél beadatni magadnak, mindenképp a koronavírus elleni oltás legyen az első. Fuller azért hozzátette, hogy ha sürgősen kell oltást kapnunk, például egy tetanuszt, azzal ne várjunk.

Ne hagyd abba a felírt szteroidok szedését

Ha krónikus betegség miatt szteroid tartalmú gyógyszereket szedsz, ne változtasd meg az adagolást az oltás előtt se! Hiszen ha ezeket a gyógyszereket kell szedned, annak megvan az oka, mondta Russo. Érdemes a rendszeresen szedett gyógyszereinkről tájékoztatni az oltóorvost, vagy a háziorvost ő tudni fogja, hogy mi a teendő.

De ha például szteroidokat tervezel szedni hátfájás esetén, akkor fontold meg az oltás előtt: ha kibírod, akkor érdemes két héttel a második dózis után elkezdeni a terápiát, mert a szteroidok kölcsönhatásba lépnek az immunrendszerrel is

- tette hozzá Fuller.

Lehetőleg ne erőltesd túl magad



Persze a testmozgás fontos, az immunrendszerre is jó hatással van, de az oltás után ne erőltesd túl maga, főkepp ha még mellékhatásokat is tapasztalsz. Russo ennek kapcsán azt tanácsolta, hogy mindenki figyeljen a testére, és ha jól érezzük magunkat, akkor nyugodtan sportolhatunk.

Hidratálni, hidratálni, hidratálni!

Ha segíteni akarsz a a szervezetednek az immunválasz feldolgozásában, igyál sok vizet. A hidratálás fontos az immunrendszer működéséhez, segíti a szervezetet, hogy jobban reagáljon az oltásra - mondta Fuller. A másik szakértő pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy ha hőemelkedésed van, akkor nagyobb a folyadékveszteség is, amit bizony pótolni kell.

Fotó: MTI / Kiss Dániel