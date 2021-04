Szomorú vasárnap: újra több mint 200 ember halt meg koronavírusban Magyarországon

2 millió 312 ezer a beoltott, 6566 az új koronavírus-fertőzött, elhunyt 211 beteg Magyarországon.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 2 312 501 fő, közülük 905 117 fő már a második oltását is megkapta. A brit vírusmutáns továbbra is nagyon gyorsan terjed, ezért kérjük, hogy a húsvéti ünnepek alatt is tartsák be az óvintézkedéseket! - írja napi közleményében a koronavirus.gov.hu.

A portál azt is közölte, hogy 6566 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 685 979 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 211 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 21 715 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 416 972 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 247 292 főre emelkedett. 11 571 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1440-en vannak lélegeztetőgépen.

