Szlávik János: nem csak a koronavírus ellen jó az új vakcina

Az oltás nem csak a betegségtől, a félelemtől is megvéd - mondta Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa az M1-en hétfő este.



A vakcina nyújtja a fertőző betegségek ellen a legjobb védelmet, de egyúttal más életminőséget is jelent, és ezt felismerik az emberek. Ahogy telik az idő, egyre többen szeretnék beoltatni magukat - mondta a szakember. Annak kapcsán, hogy napok óta csökken az új koronavírus-fertőzöttek és a betegségben elhunytak száma, a főorvos úgy reagált: továbbra is vigyázzunk, tartsuk be a védelmi intézkedéseket, és várjuk a vakcinát.

Szlávik János szerint a járvány harmadik hullámát még valószínűleg nem az oltás, hanem a szigorú védelmi intézkedések, lezárások fogják megakadályozni. Ha nagyon gyorsan, nagyon sok vakcina érkezik az országba, akkor könnyű helyzetben leszünk, de ezt semmi nem garantálja - jegyezte meg a főorvos.

