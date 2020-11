Szlávik: egyelőre bírják az intenzív osztályok a terhelést

Egyelőre bírják a kórházak intenzív osztályai a terhelést, egyelőre stabilizálódni látszik a kórházba kerülők száma. Szlávik János elmondta: míg a járvány elején csupán hat-hét kórházban kezeltek koronavírusos betegeket, ezzel szemben ma már 78 intézményben látják el őket.

A kórházak intenzív osztályai egyelőre még bírják a járvány jelentette terhelést - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa az ATV Start adásában. Szlávik János elmondta: míg a járvány elején csupán hat-hét kórházban kezeltek koronavírusos betegeket, ezzel szemben ma már 78 intézményben látják el őket. Hangsúlyozta továbbá azt is, hogy a kórházak intenzív osztályai egyelőre még bírják a rájuk nehezedő terhelést.

Arra a hírre reagálva, miszerint Magyarországon - az amerikai járványmodell szerint - két hét múlva lesz csúcson a járvány és ekkor nagyjából napi 178 halottal lehet majd számolni, azt mondta: egyáltalán nem kizárt sajnos, hogy valóban elérjük ezt a számot,

ugyanakkor egyelőre stabilizálódni látszik a kórházba kerülők száma.

A betegek kezelésére vonatkozóan elmondta, hogy bár márciusban kiadtak egy országos kezelési protokollt, ez az útmutató folyamatosan változik. Jelenleg a favipiravirt és a remdesivirt használják leginkább, valamint a betegség korai stádiumában még a vérplazma is segíthet. Az infektológus arról is beszélt, hogy a betegek közt több a férfi, mint a nő. Felhívta a figyelmet továbbá arra is, hogy az idősek mellett a kockázati csoportba tartozó betegségek elszenvedői is veszélyeztetettek.

Ez utóbbiak közé a cukorbetegség, a dohányzás, a Down-szindróma, a kóros elhízás, illetve a szív- és érrendszeri betegségek tartoznak

- mondta hozzátéve azt, hogy mindemellett bárkire veszélyes lehet a koronavírus.

(Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Címlapkép: Getty Images