Szlávik: a várandósok is oltakozzanak, nagy veszélyben vannak

Az sem kizárt, hogy egy magyar vírusmutáns is kialakul, a várandósoknak pedig érdemes lehet felvenni az oltást - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház főorvosa hétfő reggel a TV2 Mokka című műsorában.

Szlávik János szerint a magyar mutáns azért alakulhat ki, mert a koronavírus folyamatosan változik és próbál kiszabadulni védőoltás fogságából - tudósított az Index. A szakember szerint újabb oltásokra is szükség lehet, amelyeken már dolgoznak a vakcinafejlesztők.Szlávik közölte azt is, a járvány elején úgy gondolták, a terhességet nem befolyásolja a koronavírus-fertőzés, de kiderült, hogy súlyosabb tüdőgyulladást tud okozni, mint a hasonló korú, nem terhes nőknél. Ezért javasolja, a várandósok is vegyék fel az oltást.

A főorvos a dél-afrikai és a brazil mutánsokat tartja a legveszélyesebbnek. Ez a két mutáns hasonló mutációkkal rendelkezik, és hasonló tulajdonságokkal is bír, a dél-afrikai mutánst már március elején azonosították Magyarországon.

Erről a variánsról tudni kell, hogy kevésbé hatékonyak vele szemben az ellene termelt antitestek, így a vakcinák hatékonysága is csökkenhet, miközben hasonlóan ragályos is, mint a brit mutáns, mely jelenleg Magyarországon szélesebb körben elterjedtnek számít.

