Szavaztak a kijárási tilalom eltörléséről: több jogot kaphatnak a beoltottak?

Az emberek döntő többsége, 10-ből több mint 8-an fokozatosan enyhítenék a koronavírus-korlátozásokat Magyarországon. Ezzel párhuzamosan a legtöbben, szintén az emberek 70-80 százaléka elsőként a 20:00 óra után kijárási korlátozást töröltetné el, emellett pedig nyitná a sportlétesítményeket, éttermeket - derült ki a Pénzcentrum, nemzeti konzultáció alapján készült felméréséből. Az adatok ugyanakkor megmutatták azt is, hogy több kérdésben, főleg azokban, amik a védettségi igazolással járó előnyöket érintik, rendkívül megosztottak az emberek.

Már február 18-án elérhetővé vált a legújabb nemzeti konzultáció kérdéssora. Ebben a kormány különböző kérdéseket fogalmazott meg azt illetően, hogy a lakosság milyen feltételekkel szeretné megvalósítani a koronavírus-járvány második hullámából való kilábalást. A kérdések érintik többek között a fokozatos nyitást, az oltást, a kijárási korlátozást, éttermek, szállodák újranyitását, a rendezvények, koncertek, fesztiválok, illetve sportesemények látogatását, és a külföldiek belépésének korlátozását az országba vakcina igazolás híján.

Szombat estig a konzultációt már 220 ezren töltötték ki, és államtitkári kiemelés szerint a konzultációnak bizony vannak igen vitás kérdései, így például hogy védettségi igazolvánnyal rendelkezők kapjanak-e felmentést egyes korlátozó intézkedések alól. Ezt a kérdést, ugyanúgy ahogy a többit is, a Pénzcentrum olvasóinak is feltettük, így a konzultáció alapján mi is megszondáztunk több ezer embert. Mutatjuk is, hogy olvasóink miként vélekednek a második hullám utáni újranyitásról.

I. Egyesek szerint a járványügyi korlátozó intézkedéseket fokozatosan, lépésről lépésre fel lehet oldani. Mások szerint ezt csak a járvány végén, egy lépésben lehet megtenni. Ön mit gondol erről?

Ahogy az az első kérdésről készült válaszok statisztikáiból látszik, olvasóink elsöprő többsége, 10-ből több mint 8 ember a fokozatos, lépésről lépésre történő korlátozás feloldás mellette tenné le a voksát. Ezzel szemben kevesebb mint 2 ember gondolja úgy, hogy a járvány végén, egy lépésben kell feloldani őket.

II. Azok, akik beoltatják magukat vagy átestek a betegségen, védettségi igazolványt kapnak. Vannak, akik támogatják, hogy az ilyen igazolvánnyal rendelkezők felmentést kapjanak egyes korlátozó intézkedések alól. Ön mit gondol erről?

Ahogy az ábrán látszik, valóban az egyik legmegosztóbb kérdés az, hogy a védettségi igazolvánnyal rendelkezők kapjanak-e bizonyos korlátozások alól felmentést. A válaszadóink 57 százaléka támogatná ezt, mármint hogy a védett emberek kapjanak privilégiumokat, ezzel szemben a válaszadók majd 43 százaléka ezt ellenzi. A kérdés valóban nehéz, hiszen amíg nincs elegendő vakcina az országban, addig az oltásterv miatt például teljesen egészséges, fiatal emberek csak nagyon sokára kaphatnának majd oltást, így nekik esélyük sem lenne belátható időn például védettségi igazolványt szerezniük. Másfelől a privilégiumok minden bizonnyal pozitívan hatnának az oltakozási kedvre.

III. Vannak, akik szerint - amint a járványügyi helyzet engedi - az első lépések között enyhíteni kell az este 8 óra utáni kijárási tilalmat. Ön egyetért ezzel?

A válaszadóink majd 70 százaléka egyetértett azzal, hogy az esetleges feloldást mindenképpen a 20:00 óra utáni kijárási tilalom eltörlésével kellene kezdeni. Ez, ha nem is olyan elsöprő arány, mint a lépésről lépésre történi korlátozás-feloldás, tetemes egyöntetűségnek mondható.

IV. Vannak, akik szerint - amint a járványügyi helyzet engedi - az első lépések között újra kell indítani az éttermeket és a szállodákat is, szigorú biztonsági szabályok betartása mellett. Ön egyetért ezzel?

Olvasóink döntő többsége, a leginkább egyhangúlag egyetért azzal, hogy az éttermeket és szállodákat az elsők között kellene majd újraindítani a korlátozások feloldásánál. A szavazók 85 százaléka vélekedett így, a fennmaradó 15-el szemben.

V. Vannak, akik szerint - amint a járványügyi helyzet engedi - az első lépések között újra kell indítani a sportlétesítményeket (pl. uszodákat, tornatermeket, konditermeket), szigorú biztonsági szabályok betartása mellett. Ön egyetért ezzel?

Ha nem is annyian, mint amennyien az éttermeket és a szállodákat, de 10-ből 7-en mindenképpen az elsők között oldanák fel a sportlétesítmények feloldását is. Ide értve többek között az uszodákat, tornatermeket, konditermeket.

VI. Vannak, akik szerint a rendezvények, koncertek, fesztiválok, illetve sportesemények látogatását meg kell engedni azoknak, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek. Mások szerint (...) nem (...), amíg a járvány véget nem ér. Ön mit gondol?

Szavazásunk legmegosztóbb pontja az volt, hogy a rendezvények, koncertek, fesztiválok, illetve sportesemények látogatását meg kell-e engedni azoknak, akik védettségi igazolást kapnak, vagy ezzel szemben semmilyen ilyen jellegű eseményt ne tegyenek látogathatóvá addig, amíg a járvány véget nem ér. Olvasóink 52 százaléka gondolta azt, hogy védettségi igazolással ezek az események legyenek látogathatóak. Ezzel szemben 48 százaléknyian úgy vélekednek, hogy ilyen eseményeket ne is tartsanak a járvány végéig. Érdekes, hogy míg a sporttermek vagy éttermek esetében teljes nyitásról szólnak a kérdések, szigorú biztonsági intézkedések mellett, addig a rendezvénye, koncertek, fesztiválok esetében vagy a járvány végéig tartó zárás vagy pedig a védettségi igazolványos dolog játszik, más nem.

VII. Vannak, akik azt javasolják, hogy a járvány elmúltáig Magyarország területére csak olyan külföldiek léphessenek, akiket beoltottak vagy rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. Ön egyetért ezzel?

Szavazóink 80 százaléka, azaz 10-ből 8 embert egyetért azzal, hogy a járvány elmúlásáig csak olyan külföldiek jöjjenek Magyarországra, akik beoltottak vagy rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. Ezzel szemben csak 10-ből két ember gondolja azt, hogy ez nem lenne szükséges. Érdekes, hogy míg a szavazók saját helyzetükben, Magyarországon, a különböző védettségi igazolásos privilégiumok kapcsán igencsak megosztóak. Addig a szavazók többsége ugyanebben a kérdéskörben teljesen határozott az idegenekkel, külföldiekkel szemben. Nevezetesen, ott igen is privilegizálnák azt, hogy hazánkba ki léphet be.

Verdikt

A Pénzcentrumon szavazó több ezer ember tehát a következőképpen vélekedik sommázva a nyitásról:

Az emberek döntő többsége, 10-ből 7-8, netán mégtöbb egyetért abban, hogy a korlátozásokat fokozatosan kell feloldani, és ennek az első körében, vagy legalábbis minél hamarabb, meg kell szüntetni a 20:00 óra utáni kijárási tilalmat, nyitni kell az éttermeket, szállodákat, edzőtermeket, uszodákat.

A szavazók ugyanakkor igencsak megosztották a védettségi igazolvány, beoltottság okozta privilégiumokat illetően. Közel fele-fele arányban vannak azok, akik adnának előnyöket azoknak, akiknek van védettségi igazolásuk/beoltottak, illetve azok, akik semmiképpen sem.

Ezzel szemben érdekes, hogy míg a magyarok saját magukra vonatkoztatva igencsak megosztottak a védettségi igazolás okozta előnyök élvezetével szemben. Addig a külföldiektől elvárják, hogy azok csak úgy léphessenek be az országba, hogyha van védettségi igazolásuk/be vannak oltva.

Címlapkép: Getty Images