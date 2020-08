Szavazás a maszkviselésről: jogsértő, hogy kötelezővé tették Magyarországon?

Két népszavazási kérdést is beterjesztettek, ami a maszkviselési szabályok enyhítésére, eltörlésére irányult. Azt már a boltokban, tömegközlekedési eszközökön is láthatjuk, hogy lankad a fegyelem, rengetegen járnak védőeszköz nélkül.

A vírus még köztünk van, sőt, megint egyre emelkedik a magyarországi esetszám. Mindennek ellenére egyre többen hánynak fittyet a szabályokra, ott sem hordják a maszkot, ahol kötelező lenne: szinte minden boltban, tömegközlekedési eszközön találkozhatunk olyanokkal, akiken nincs ott a védőeszköz. Látják ezt a járványügyi szakemberek is, az elmúlt napokban Merkely Bélától kezdve Szlávik jánosig mindenki figyelmezet arra, hogy hiába kevés az esetszám, ezt csak úgy lehet szinten tartani, ha betartjuk a szabályokat - többek között felvesszük a maszkot ott, ahol ez előírás.

Karácsony Gergely főpolgármester tegnap arra kért minden budapesti lakost, hogy tartsa a távolságot, és hordjon maszkot a közösségi közlekedés járatain és az üzletekben. A főpolgármester kiemeli, hogy ez azért mindenki érdeke, hogy

elkerüljük az ország újabb lezárását.

A BKK pedig közölte, bekeményítenek: simán leszállítják a járművekről azokat, akik nem hordanak szájat eltakaró maszkot, kendőt. Az ellenőröknek is kötelező a maszkviselet; ha valaki közülük bizonyíthatóan nem tartja be az egészségvédelmi előírásokat, azzal szemben a BKK "munkajogi következményeket léptet életbe". Ugyanakkor a járművezetőknek nem kell - de természetesen szabad - maszkot viselniük, mert legtöbbjük zárt fülkében ül, ami megfelelő fizikai védelmet nyújt a vírussal szemben - jelezték.

Népszavazásig is elmentek

A lakosságot is megosztja a kérdés: egyesek már nem hordják a maszkot, mert szerintük nincs értelme. Mások pedig attól idegesek, ha valaki nem, vagy rosszul hordja a védőeszközt. Egyesek már a Nemzeti Választási Bizottságig is elmentek: az utóbbi időkben két népszavazási kérdés is beadtak az NVB-nek maszk-ügyben. Az egyikben Ákos Zoltán magánszemély terjesztette be, akinek vélhetően már elege volt a maszkokból, mert a népszavazási kezdeményezése arra irányul, hogy egyes helyeken ne legyen kötelező a szájmaszk. A kérdés egészen pontosan így szól:

"Ön egyetért e azzal, hogy Magyarországon a vészhelyzeten kívüli időszakban ne legyen kötelező a szájmaszk a munkahelyeken és a tömegközlekedéseken?"

Erről nem lesz népszavazás, a bizottság minden tagja arra szavazott, hogy kaszálják el. Rádi Péter NVB-elnök hosszas indoklást is csatolt: ebben a többi mellett azt írják, hogy a kérdésben nincs pontosan meghatározva, hogy az Alaptörvény szerinti vészhelyzetről van-e szó, nem egyértelmű. Emellett kifejtette, hogy a maszkviselésről a kormány határozott az Országgyűlés felhatalmazása alapján a különleges jogrend alatt, úgyhogy a kérdés nem tartozik a Ház hatáskörébe, mert arról a kabinet döntött.

Az ügyben nem lesz tehát népszavazás, de a Pénzcentrum azért megkérdezi olvasói véleményét!

Apartheidhez hasonlítana a kötelező maszkviselés...



Egy másik kapcsolódó kérdést is beadtak az utóbbi hetekben: Váradi Barna magánszemély egyenesen emberiesség elleni bűncselekménynek minősítené a kötelező maszkviselést. Kérdése úgy szólt:

"Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlés törvényben mondja ki, hogy emberiesség elleni bűncselekménynek minősül az orrot és szájat eltakaró orvosi eszköz, arcmaszk használatától függővé tenni egyéni szabadságjogok, úgymint tömegközlekedési eszköz használata, javak vásárlása és szolgáltatások igénybevétele gyakorlását?"

Leegyszerűsítve: emberiesség elleni bűncselekmény lenne, ha valakit maszk nélkül nem engednek be a boltba, nem szállhatna fel a buszra, és a többi - a benyújtó úgy érezte, hogy sérülnek a szabadságjogok a korlátozással.. Jelenleg Magyarországon maximum szabálysértés miatt figyelmeztetnek a hatóságok, ha valakin nincs maszk, vagy pénzbüntetést szabnak ki. De mivel minden boltnak, üzletnek (stb.) a maga felelőssége betartatni a szabályokat, így könnyen előfordul, hogy valakit nem szolgálnak ki maszk nélkül a boltban - ugye a BKK már le is szállíthatja a járművekről azokat, akik nem tartják be a szabályokat. Váradi Barna népszavazási kezdeményezése még az NVB elé sem jutott el, ugyanis azt már a Nemzeti Választási Iroda elkaszálta, mert nem a szabályoknak megfelelő formátumban adták le a támogató aláírásokat.

A kérdést nagyon meg sem vizsgálták tehát, de ha valóban emberiesség elleni bűncselekmény lenne a kötelező maszkviselés betartatása, akkor az jogilag olyan súlyos lenne, mint a népirtás, vagy az apartheid... Erről a kérdésről is kikérjük olvasóink véleményét! Emellett minden észrevételt várunk kommentben, fórumhozzászólásban is!

