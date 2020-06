Súlyos tízmilliókra büntették a magyarokat a kijárási korlátozás alatt: itt az összesítés

Helyszíni bírságot 14 007, feljelentés alapján pénzbírságot pedig 2407 alkalommal szabtak ki a hatóságok járványügyi intézkedések megsértése miatt - írta a Pesti Hírlap a belügyminisztériumi összesített szabálysértési statisztikái alapján.

A lap keddi számában arról is beszámolt, hogy a helyszíni bírságok összesen 360,9 millió forintot tettek ki, ebből június 10-ig mindössze 43,6 milliót fizettek be az emberek. A pénzbírságok 191,5 millió forintos összegéből pedig csak 17 millió forint folyt be eddig az állam kasszájába.

Az Országos Rendőr-főkapitányság azt írta a lapnak, hogy az üzletben, rendezvényen tartózkodás szabályainak megsértése miatt 73 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot, emellett 85 esetben figyelmeztettek és 111 szabálysértési feljelentést tettek.

A kijárási korlátozás megsértése miatt 13 146 helyszíni bírságot szabtak ki, míg 26 756 esetben alkalmazott figyelmeztetést a rendőrség, és 11 504 szabálysértési feljelentést tett. A hatósági házi karantént sem feltétlenül tartották be az emberek: 257 személlyel szemben helyszíni bírságot, 123 fővel szemben figyelmeztetést szabtak ki, és 1315 szabálysértési feljelentést tettek.

A szabálysértésekről szóló belügyi statisztika szerint egyébként az év első öt és fél hónapjában 181 986 alkalommal büntettek helyszíni bírsággal és 45 840 esetben pénzbírsággal. Az előbbinél az összesen kiszabott 2,9 milliárd forintból egymilliárd forintnál kicsit többet, a pénzbírságoknál pedig az összesen adott 2,3 milliárd forintból 539,2 milliót fizettek be a megbüntetett személyek.

Verekedésért például 154 alkalommal büntettek és összesen 4,7 millió forint helyszíni bírságot róttak ki, amelyből egymillió forint folyt be az államhoz.

Címlapkép: MTI/Mészáros János

