Súlyos tényező hátráltathatja az oltási tervet: messze még a nyájimmunitás

Magyarországon a háziorvosok és házi gyermekorvosok száma egyre csökken az elmúlt 20 évben, így az egy orvosra jutó lakosok száma egyre emelkedik. Ez egy országos oltási kampány lebonyolítása esetén okozhat zavarokat, ugyanis lehet olyan praxis, ahol nagy az oltási hajlandóság, és egy orvosra sok páciens jut, míg máshol jóval kevesebben vannak, és nem is jelentkeztek közülük sem annyian az oltóanyagért. A Pénzcentrum most megvizsgálta, hol jut az országban a legtöbb lakos egy orvosra.



Pénteken jelentette be az opeatív törzs sajtótájékoztatóján György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, hogy minden megyében, a védelmi bizottságok mellett, oltási csoportok jöttek létre, összesen 20 helyszínen. "Bízunk benne, hogy heteken belül felgyorsulnak az oltások" - fogalmazott, és ismertette, hogy a napokban lezárul az egészségügyi dolgozók és idősotthonok lakóinak kampányszerű oltása, jövő héten pedig kezdődik a regisztráltak oltatása. Hozzátette: ebben már a háziorvosok is részt vesznek, kezdetnek 1800 háziorvos kap majd egy-egy ampulla Moderna-vakcinát, amely 10 személy oltására elegendő.

Magyarországon a háziorvosok száma az utóbbi 20 évben egyre csökken, és ezzel párhuzamosan nő a tartósan betöltetlen praxisok száma. Így pedig az egy háziorvosra jutó lakosok száma pedig egyre nő. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) nyilvántartása alapján átlagosan 5159 háziorvos praktizált 2000-ben, 2019-ben már 4629-re csökkent a számuk, vagyis 10 százalékkal csökkent. A házi gyermekorvosok esetében ugyanígy csökkenés mutatkozik:

A lakosságszám pedig hiába csökken folyamatosan - 2001-ben még 10,2 millió, 2020-ban már 9,77 millió volt a lakónépesség január 1-jén - az egy orvosra jutó lakosok száma egyre nő. Vagyis egy körzetben folyamatosan nő a potenciális páciensen száma. Amikor a tömeges oltási terv megvalósítására kerül majd sor - ahogy az influenza oltás esetében, a koronavírus-vakcina beadásánál sem - nem mindegy, hogy adott körzetben mennyi a páciens, hányan juthatnak oltóanyaghoz.

A KSH adataiból az is kiderül, melyik megyében lehet majd a legnagyobb torlódás. Amíg Baranyában 1751 beteg jut átlagosan egy háziorvosra, addig Pest megyében számuk eléri a 2715-öt. Budapesten 1930 fő jut átlagosan egy háziorvosra, azonban ettől függetlenül lehetnek nagyobb fennakadások itt, mint más megyékben, ahol több az egy orvosra jutó lakosok száma. Ez ugyanis nem csak a lakosságszám, hanem az oltási hajlandóság függvénye is lesz.

Azt egyelőre nem tudni, hogy melyik megyében mekkora az oltási hajlandóság, de Müller Cecília országos tisztifőorvos azt mondta január 25-én a sajtó kérdésére, hogy eddig 1 millió 775 fő regisztrált már az oltásra. Ez a szám magasabb, mint a tavalyi évben Magyarország által megrendelt (1,3 milliónyi) influenza-vakcina volt, amelynek oltási kampánya sem zajlott zavartalanul, hiszen míg a vidéki kisebb körzetekben "bőven jutott" mindenkinek az ingyenes oltásból, addig például a fővárosbansok körzet kifogyott a vakcinából, és heteket kellett várni, mire a lakosok beadathatták az oltást.

Ahogy ősszel az influenza-oltás esetében, így idén a koronavírus-vakcinával kapcsolatban is akadálya lehet az átoltottság elérésének, hogy a vakcinakészleteket kizárólag az állam tudja beszerezni és elosztani. Ősszel a gyógyszernagykereskedők hiába is kerestek importálható influenza elleni oltóanyagot, nem tudtak vásárolni a világszinten megnövekedett vakcinaigény miatt. Így aki nem jutott ingyenes, állami oltáshoz a saját háziorvosa körzetében, nem tudott elmenni a patikába se, megvásárolni az oltóanyagot, és azt beadatni magának. Feltételezhetően a koronavírus-oltóanyag iránti hatalmas érdeklődés miatt most sem lesz lehetőség a közeljövőben arra, hogy magánúton jusson a lakosság vakcinához.

