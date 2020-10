Súlyos szigorításokat jelentett be Merkel: Németországban egyhónapos lezárás jön

Azonnal cselekedni kell Németországban: Angela Merkel kancellár ezzel indokolta a bejelentett korlátozásokat. Mindenki legfeljebb egy másik háztartás tagjaival találkozhat nyilvános helyen - azokon felül, akikkel egy háztartásban él. De így se gyűlhet össze tíznél több ember. Bezárnak a szórakozóhelyek, a mozik, a színházak, a játéktermek, a vidámparkok, a konditermek és az uszodák. Az éttermek legfeljebb házhozszállítást végezhetnek, a szállodákban pedig csak indokolt esetben lehet éjszakázni.

Cselekednünk kell, méghozzá azonnal, hogy elkerüljük az országos egészségügyi vészhelyzetet - mondta a Deutsche Welle szerint Angela Merkel, miután egyeztetett a tartományi vezetőkkel. Németországban az elmúlt tíz napban duplájára nőtt az intenzív ellátásra szoruló koronavírusos betegek száma, ami a német kancellár szerint a kapacitások kimerülésével fenyeget.

Ezen a ponton az esetek 75 százalékánál már nem lehet feltárni, honnan indult a fertőzés

- mondta. Angela Merkel részleges lezárást jelentett be november másodikától: ez egy hónapig lesz érvényben az egész országban. Mindenki legfeljebb egy másik háztartás tagjaival találkozhat nyilvános helyen - azokon felül, akikkel egy háztartásban él. De így se gyűlhet össze tíznél több ember, a munkáltatókat pedig arra biztatják, hogy ha tehetik, küldjék haza a dolgozóikat.

Bezárnak a szórakozóhelyek, a mozik, a színházak, a játéktermek, a vidámparkok, a konditermek és az uszodák. Az éttermek legfeljebb házhozszállítást végezhetnek, a szállodákban pedig csak indokolt esetben lehet éjszakázni. Az óvodák és az iskolák egyelőre nyitva maradnak, és a boltok sem zárnak be, de korlátozzák a vásárlók számát. Az idősotthonokban is lehet látogatókat fogadni, és nyitva maradnak a templomok is.

Merkel bejelentette, hogy tízmilliárd eurót különítettek el a korlátozások miatt kárt szenvedett cégek megsegítésére. A kancellár és a tartományi vezetők két hét múlva vitatják meg újra, hogy szükséges-e módosítani a korlátozásokon.

Címlapkép: Getty Images