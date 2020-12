Súlyos problémára világított rá a járvány második hulláma: ideje észbe kapni!

Az állami egészségügyi ellátórendszer kapacitása véges - erre a járványidőszak még jobban ráirányította a figyelmet. A vírushelyzet többek között rávilágított arra is, hogy a krónikus betegségekkel élők általánosan is nagyobb kockázatnak vannak kitéve. Tudjuk jól, hogy a magyar nem egy kifejezetten öngondoskodó nemzet, mégis úgy tűnik, az események hatására, elkezdték félteni az egészségüket, és egyre többen keresnek olyan megoldást, melyben biztonságba érzik saját magukat és a családtagjaikat: a magánegészségügyi szolgáltatók és az általuk nyújtott szolgáltatások egyre inkább felértékelődnek a lakosság körében.

A járvány a biztosítók számára is rendkívüli helyzetet teremtett, bár a szektort eddig kevésbé érintette, perzse az utasbiztosítási piacot lényegében megszűnt, ugyanakkor egyes termékek iránt nagyobb a kereslet, mint valaha: szárnyal az egészségbiztosítási piac

A magánellátás ára

A magyarok 40 százaléka szokott legalább évente - ezen belül felük (18%) évente többször is - igénybe venni valamilyen magán-egészségügyi ellátást - derül ki egy októberi felmérésől. Magánúton leggyakrabban (24%) fogorvoshoz jár a lakosság, de gyakori a nőgyógyászati, bőrgyógyászati és szemészorvosi látogatás is (5-13%). Magánorvoshoz jellemzően a magasabb jövedelműek (48%) és a felsőfokú végzettségűek (63%) járnak, ezen utóbbi csoport kb. negyede legalább félévente megy. Szakterülettől függetlenül a többség az elmúlt évben összesen legfeljebb 20.000 forintot fizetett ki magánrendeléseken. A pénztárcának jobban fájó költések miatt azonban a fogorvosi kezelések éves összege tavaly átlagosan 76 ezer forint volt, míg a nőgyógyászati, bőrgyógyászati és szemészorvosi szakrendelésekre átlagosan 30 ezer - 40 ezer forintot költöttek.

De ilyen magas összegek mellett nem lenne ésszerűbb inkább biztosítani magunkat és családtagjainkat?

Az egészségbiztosítás az egy egészségügyi szolgáltatás, egy olyan kockázati biztosítási forma, ahol furcsa módon elég gyakran tud az ember szolgáltatást igénybe venni, ellentétben egy cascóval vagy egy életbiztosítással. Sőt, a biztosító ezt nemcsak finanszírozza, hanem szervezi is, tehát az egészségbiztosítás lényege, hogy nem pénzt kapok, hanem szervezett egészségügyi ellátást. Jellemzően a költségeket egészben finanszírozza a biztosító. (Vannak olyan konstrukciók a piacon, amelyek önrészeket is tartalmaznak, ezek nagyon kis hányadban fordulnak elő: azért szokta alkalmazni az önrészt egy-egy biztosítótársaság, hogy az ügyfél megfontolja, ténylegesen szüksége van-e az adott szolgáltatásra, például a házivizitre).



"Az utóbbi időben én is azt tapasztalom, hogy megélénkült az érdeklődés, ennek egyik oka, hogy egy pár évvel ezelőtti törvénymódosítás kapcsán a legtöbb vállalati egészségbiztosítási szerződés évfordulója december hónapra átkonvertálódott, mert kedvezőbben adózott ilyen esetben. Ennek ugyan már nincs jelentősége, mégis így maradtak.

A magánszemélyek részéről pedig mind tavasszal, mind most, ősszel jelentősen nőtt az érdeklődés, egyre többen fordulnak az egészségbiztosítás felé, hiszen látják, hogy az állami kórházakban egyre szigorúbbak a szabályozások, egyre több műtétet halasztanak el, és egyre több olyan vizsgálat van, amihez nehezen vagy nem lehet hozzájutni. Ezért fordulnak a magánszolgáltatások irányába

- mondta el a Pénzcentrumnak Balázs Iván, egészségbiztosítási szakértő. A másik tendencia, amit észrevehető a szakember szerint, hogy miután hétről hétre egyre szigorúbbak a szabályok, a keretek, egyre nehezebb hozzáférni egészségügyi ellátáshoz, nagyon sokan szeretnék előrehozni az egészségügyi ellátásukat. Ha műtétre van szükség, akkor azt azonnal akarják, még akkor is, ha nem egy akut az eset, hanem előre tervezhető rutinműtét, amit bármikor meg lehetne csinálni.

A magyarok közül tízből kilencen hallottak már az életbiztosításokról (és baleset- és betegségbiztosításról), kétharmaduk pedig legalább valamennyire ismeri is ezt a pénzügyi terméket. A túlnyomó többség (82-86%) hallott már az egészségpénztárról és az egészségbiztosításokról, azonban csak felük véli úgy, hogy ismeri is azokat, míg a lakosság 14-18 százaléka egyáltalán nem hallott még róluk.

Arra a kérdésre, hogy nagyjából mekkora összegért lehet magánszemélyként egészségbiztosítást kötni, Balázs Iván válasza szerint az hogy attól függ, hogy hány éves, egyedül szeretné-e biztosítani magát vagy a családdal együtt, de 7000 forintnál indul és egy normális csomag már 10-15 ezer forintért elérhető, a VIP-csomagok pedig már 20 ezer forint felettiek. De nagyon nem mindegy, hogy mire vonatkozik a biztosítás, ebben nagyon nem egységesek. Óriási eltérés van abban például, hogy mennyi a várakozási idő, tartalmaz-e szűrővizsgálatot, ha tartalmaz, mennyi idő múlva veheted igénybe. Van olyan, ahol két év múlva mehetek először szűrésre - éppen ezért nagyon nehéz összehasonlítani az árakat. Nagyok a különbségek abban is, hogy hol veheti igénybe a biztosított az ellátást. Éppen ezért nincs olyan, hogy a világ legjobb biztosítása, hanem olyan van, hogy valaki számára a legjobb.

Ehhez sok esetben szakembert érdemes igénybe venni, vagy nagyon sok időt kell rászánni és megnézi egyenként az ajánlatokat. Az például kiemelten fontos, hogy merre lakik, milyen betegségekkel rendelkezik a biztosított: azokra vonatkozik-e szolgáltatás. Fontos-e neki, hogy legyen benne magán sürgősségi ellátás, fekvőbeteg-ellátás stb. Ha kialakult egy elképzelése, utána be lehet szűkíteni 2-3 biztosítóra, és ott már össze lehet hasonlítani azt, hogy melyik milyen áron van, de még mindig figyelembe kell venni azt is, hogy mi hiányzik a többihez képest, vagy mi van benne pluszban. A nehézség az, hogy nagyon kevés az olyan szakértő ma a magyar piacon, aki 1-2 biztosítónál többet tud ajánlani. Ha ilyen biztosításokról beszélgetünk, nagyon ki vagyunk téve annak, hogy egy "független" tanácsadó mennyire lát rá a piaci szolgáltatásokra.



"Nem arról beszélek, hogy feltétlenül kókler az illető, hanem egy ember, aki évek óta foglalkozik mondjuk cascóval, vannak különböző kalkulátorai, elég jó rálátása van a piacra, a kalkulátor kidobja a három legjobb ajánlatot, segít választani, elmondja a tapasztalatait. Ez működik. Viszont az egészségbiztosításban még a legprofibb tanácsadóknak sincs két biztosítónál több tapasztalatuk. Pedig ajánlat lassan vagy egy tucat van piacon. Ha valaki mondjuk csak hitellel foglalkozik, akkor elvárható tőle, hogy tisztában legyen 15 bank éppen aktuális akcióival, mindegyiknek a nyomtatványaival, a termékeivel, amik hetente változnak. Éppen ezért aki hitelezéssel foglalkozik, az mással nem nagyon tud. Az viszont ritkán fordul elő, hogy valaki csak az egészségbiztosítással foglalkozzon és tisztában legyen a sokféle termékkel, az állandó változásokkal. Mivel annyira speciálisak a szolgáltatások és az ehhez szükséges tudás, hogy lehet, az egész országban minimális létszámú olyan egészségbiztosítási tanácsadó van, aki ezt a piacot teljesen átlátja" - tudtuk meg Balázs Ivántól.

De vajon így látják a biztosítók is?

Kíváncsiak voltunk, mit tapasztalnak a piaci szereplők, így elküldtük kérdéseinket a legnagyobb szolgáltatókhoz. Az Union Biztosító lapunknak küldött válaszából kiderül, hogy az elmúlt években folyamatosan növekedett a kereslet a magánegészségügy szolgáltatásai és ezzel párhuzamosan az egészségbiztosítási konstrukciók iránt. Az állami ellátórendszer kapacitása véges, erre a járványidőszak még jobban ráirányította a figyelmet. A magánbiztosítások iránti keresletet a járvány első hulláma nem befolyásolta érdemben, viszont

a második hullám idején már - talán éppen az állami rendszer túlterheltsége miatt - megnövekedett érdeklődést tapasztalnak az ügyfelek irányából.

Ezt tovább erősíteni látszik az új egészségügyi szabályozó törvénycsomag, ahol az állami és a magánszolgáltatások határozottabb szétválasztása, az orvosi bérek régen várt emelése, a paraszolvencia tervezett kivezetése nemcsak az állami rendszer számára jelent majd változást.

A kisebb magánpraxisok helyett várhatóan a szélesebb szolgáltatási palettájú, nagyobb, innovatív magánszolgáltatók fognak dominálni a szektorban. A szakemberek egy része a magánszolgáltatóknál képzeli el a jövőt és nem dolgozik majd mindkét rendszerben. A háztartások egészségügyi költései - a paraszolvencia kivezetésével - várhatóan jelentős részben a magánszolgáltatások igénybevételére fordítódnak majd. A jövőben a magánszolgáltatások - és ezzel párhuzamosan a magán egészségbiztosítások - még szélesebb körű és gyorsabb elterjedésével számolnak.

A magánbiztosítások terén a legjellemzőbb modell továbbra is a "company care", azaz a biztosításokat a munkáltatók kötik munkavállalóikra, emellett élénkül a kereslet a magánszemélyek körében is. Annak ellenére, hogy a vállalati juttatás már nem adómentes, "csak" - ún. egyes meghatározott juttatásként - kedvezményesen adózik, a vállalatok nem vonták meg a dolgozóktól, sőt az új igények száma is egyre inkább növekedést mutat. Az egészségbiztosítás már annyira beépült a köztudatba, hogy a munkavállalók döntését meghatározó szempont lehet, ha két hasonló pozíció között kell választaniuk.



A magánszolgáltatói díjak - az élénkülő kereslet, a növekvő költségek, a szolgáltatói konszolidáció, a komplexitás, a szakember- és az eszköz-innovációs igény miatt - az utóbbi időben évről-évre 10-15 százalékkal emelkedtek. A felmérések szerint ez a tendencia tovább folytatódik majd és ez a biztosítási díjak emelkedését is magával hozza. Ma egy orvosi vizit díja átlagosan 25.000 Ft, ami a kiegészítő diagnosztikai vizsgálatokkal könnyen meg is duplázódik, vagy akár háromszorozódik egyetlen igénybevételi alkalommal. Ilyen költségek mellett már nem lehet azt elvárni, hogy a biztosítók havi 3-4.000 Ft-os díjakon kínáljanak teljeskörű fedezetet nyújtó egészségbiztosítási csomagokat.

Az egészségmegőrzés és az egészségfejlesztés is egyre határozottabb igényként jelenik meg mind a munkáltatói, mind munkavállalói oldalon.

A vírushelyzet többek között rávilágított arra is, hogy a krónikus betegségekkel élők általánosan is nagyobb kockázatnak vannak kitéve. A biztosításokba foglalt szűrések, a korai diagnosztika, az időben megkezdett kezelések mind a megelőzést, illetve az egészség megőrzését és visszaszerzését szolgálják. Az elért eredmények az egyén, a családok, a munkáltatók és a gazdaság számára egészségnyereségben, gazdasági és társadalmi mutatókban mérhetőek és kimutathatóak.



A Groupama Biztosító tapasztalatai alapján elmondható, hogy a csoportos egészségbiztosítási termékek iránti érdeklődés a vállalati szegmensben egyre növekszik. Úgy látják, hogy egyre nagyobb az igény a munkáltatók körében a csoportos egészségbiztosításra. Azon cégek, melyek már - akár évek óta - rendelkeznek a munkavállalóikra kötött egészségbiztosítással továbbra is fontosnak tartják ezt a már jól bevált, a munkavállalók által kedvelt juttatási formát megtartani a munkavállalóik számára, akár a szolgáltatási csomagjaik bővítésével is a munkavállalóik elégedettségének növelése érdekében. Az ajánlatkérések között azonban megtalálható számos olyan munkáltató is, akik még nem rendelkeznek csoportos egészségbiztosítással, új igényként merül fel a biztosítási kérés.



Az elmúlt hónapok tapasztalatai és a jelen helyzet is rámutat arra, hogy a magánegészségügyi szolgáltatók és az általuk nyújtott szolgáltatások egyre inkább felértékelődnek a lakosság körében. Ügyfeleink egyre tudatosabbak lesznek, az egészségbiztosítási szolgáltatásokat illetően egyre speciálisabb, egyre személyre szabottabb igényeket fogalmaznak meg a cégek a munkavállalóik számára.

Úgy véljük, e trend folytatódik, illetve erősödése várható a jövőben is

- áll a Pénzcentrumnak küldött nyilatkozatban. Ugyanakkor az Uniqa Biztosító csak mérsékelt emelkedést tapasztalt, elsősorban az első hullám idején, ez most a második hullám idején már nem igazán számottevő, nem érzékelik. Egyelőre érdeklődéssel figyelik a változásokat, melyek az egészségügyi dolgozókat érintik, mert úgy gondolják ez hatással lehet az ellátásra:

Azt gondoljuk, ha az emberek bizonytalannak érzik az ellátásukat, többen vásárolhatnak akár összegbiztosítást, akár szolgáltatás finanszírozó biztosítást.

Az Allianz ügyfelei részéről az idei évben szintén megnőtt az érdeklődés a kockázati biztosítások iránt - ideértve az egészségbiztosításokat is - mind az egyéni, mind a csoportos biztosítások terén, ami részben a járvány hatásának tudható be.

Véleményük szerint, a növekvő tendencia jövőre is megmaradhat, hiszen a járvány hatására várhatóan megnő az egészség-tudatosság, felértékelődik az orvosi ellátáshoz való hozzáférés lehetősége, amelyet a magánellátás biztosít. Azt is tapasztalják, hogy a lakosság egyre élénkebben érdeklődik a megelőzés és a korai diagnosztika iránt, hiszen a vírusfertőzés súlyosabb következményekkel is járhat leginkább azokban az esetekben, akiknek már vannak meglévő alapbetegségeik.

Címlapkép: Getty Images