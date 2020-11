Súlyos népbetegség öli a magyarokat: így lehet hatékonyan elkezdeni védekezni ellene

Nap mint nap halljuk ezeket a mondatokat dohányzó ismerőseinktől, akik bár tisztában vannak a dohányzás egészségkárosító hatásaival, mégsem tudják letenni a cigarettát. Most itt az alkalom, hogy megpróbálják! Nemzetközi kezdeményezésre minden év novemberének harmadik csütörtöke a "Ne gyújts rá!" világnap, amelynek célja, hogy rávegye a dohányzókat - legyen az hagyományos cigaretta, e-cigaretta vagy a napjainkban oly divatos hevített dohánytermék-használó -, hogy egy teljes napig ne gyújtsanak rá!

A ma már nemzetközi füstmentes nap ötlete 1971-ben született meg, amikor az amerikai Massachusetts kormányzója arra kérte államának lakóit, hogy egyetlen napig ne gyújtsanak rá, és az így megtakarított összeget fordítsák a helyi középiskola támogatására. A kezdeményezés nagy sikert aratott, öt évvel később már az Amerikai Rákellenes Liga hirdetett füstmentes napot, amelyhez egymillió ember csatlakozott - írja közleményében a Korányi Intézet.

Mi a helyzet Magyarországon?

Hazánkban idén év elejére készült el az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet országos, dohányzási szokásokat vizsgáló reprezentatív felmérése1, amely szerint tavaly a felnőtt magyar lakosság közel 30%-a volt aktív dohányzó (beleértve az e-cigaretta-használatot is).

Míg 2003-ban 34% volt a dohányzók aránya, addig napjainkban a lakosság 27,3%-a napi rendszerességgel, 2,3%-a pedig alkalmanként dohányzik vagy használ dohányzással kapcsolatos elektronikus eszközt, ami még mindig magas arány. Ez utóbbiakat azért is nagyon fontos kiemelni, mert számos alternatív eszközt használó nincs tisztában azzal, hogy a nikotin akkor is káros és ugyanúgy függőséget okoz, ha nem a dohányfüsttel kerül az emberi szervezetbe

- mondta el dr. Cselkó Zsuzsa, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet osztályvezetője. A dohányzók nemcsak saját egészségüket károsítják, hanem sok esetben családtagjaik egészségét is: a felmérés szerint a dohányzók 72%-a kisebb-nagyobb rendszerességgel dohányzik otthonában, sokan zárt térben, 29%-uk pedig az autójában is. A dohányzó a cigaretta füstjének csupán 15%-át szívja be2, a többi a levegőbe kerül és mások is belélegzik, akik így passzív dohányzóvá válnak.

Szerencsére sokan próbálkoznak a leszokással is, a megkérdezett dohányzók 26%-ának, azaz több mint egynegyedének volt már ilyen kísérlete. Egy részük önerőből szokott le, de közel egyötödük szakember segítségét is igényelte. Nemzetközi tanulmányok szerint, szakmai segítségével akár megháromszorozódik a leszokás esélye. A leszokási próbálkozás azonban csak az első lépés, az igazi kihívás a tartós nikotinmentesség fenntartása. Nagy segítség leszokási próbálkozáskor a várható egészségnyereségre gondolni, hiszen tudjuk, hogy a dohányzás jelentős szerepet játszhat olyan súlyos megbetegedések kialakulásában, mint a tüdőrák, a szívbetegségek, az agyérelzáródás, illetve az agyvérzés. De elég csak a mindennapokra gondolni, mit veszítenek a dohányzók: fizikai teljesítőképességet, az ízek és illatok maximális élvezetét, a szép bőrt és kellemes leheletet - csak néhányat felsorolva a sok közül.

A "Ne gyújts rá!" világnap ezért jó alkalom arra, hogy a dohányzók ezen a napon kipróbálják, milyen az élet cigaretta nélkül, és végiggondolhatják, hogy érzik magukat egy napi nem dohányzás után, tudják-e folytatni cigaretta nélkül, vagy, hogy kérnének-e támogatást vagy segítő gyógyszert a leszokáshoz.

Ha pedig sikeres és valóban füstmentes lesz november 19-e, jöhet a következő lépés.

Jó hír, hogy ezt a hosszú, és sok esetben nem könnyű utat nem kell egyedül megtenni. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet Dohányzás Leszokást Támogató Központ 06 80 44 20 44-as száma napi 24 órában hívható, ahol nemcsak tanácsot, de sok esetben lelki támogatást, megerősítést is kaphatnak a dohányzók a teljes leszokáshoz.

"Sokan talán nem is gondolják, de a függőség két részből áll: egyrészt a nikotin okozta fizikai függőségből, másrészt a lelki függőségből, amely a társas együttléthez és a napi rutinhoz kapcsolódó helyzetekből alakul ki. A Dohányzás Leszokást Támogató Központunkban mindkettőben segítséget nyújtunk" - tette hozzá dr. Cselkó Zsuzsa.

Címlapkép: Getty Images