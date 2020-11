Súlyos látlelet a magyar intenzív osztályokról: ezek most a legnagyobb problémák

Súlyos problémákkal küzd a magyar intenzív ellátás, de azért van néhány pozitív dolog is, amit az orvosok ki tudnak emelni - szúrta ki a 24.hu.

A Magyar Orvosi Kamara hónlapján Svéd Tamás arról írt, hogy mik a realitások az intenzív terápiás osztályokkal kapcsolatban. Ezek között szerepel például, hogy egy ágy nem lesz intenzív terápiás ágy attól, hogy betoljuk egy "Intenzív osztály" feliratú ajtó mögé.

De szóba került az írásban az is, hogy az intenzív terápiás ellátáshoz szükséges feltételekből, legelső sorban is a szakképzett szakápolókból már a járványt megelőzően is hiány volt.

Ahogy említésre kerül az is, miszerint az "intermedier osztályok", "step down unit"-ok, subintenzív ellátó helyek a legtöbb helyen már szintén a járvány előtt is hiányoztak, az intenzív terápiát már nem, de intenzív ápolást még igénylő betegeket alig volt hova kiadni, hosszan az intenzíven maradtak vagy kihelyezve nagy arányban rövidesen állapotromlást követően meghaltak vagy visszavételre kerültek.

Svéd Tamás a negatívumokon kívül pozitívumokat is kiemelt. Így például azt, hogy lélegeztetőgépből tényleg van elég, és rendelkeznek is hozzájuk fogyóeszközzel. Az intenzív terápiás eszközpark is rendben van, ráadásul a rendszerben megfigyelhető a bajtársiasság is, önkéntes munkavállalás, az egymásnak való segítségnyújtás.

Címlapkép: Getty Images