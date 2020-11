Súlyos bejelntést tett Majka: újra kórházba került a koronavírus-fertőzése miatt

Majka ismét visszakerült a kórházba koronavírus-fertőzése miatt.

Újra videó bejegyzésben jelentkezett Majka, aki bár egyszer már kijött a kórházból, de most újra visszakerült. Elmondása szerint ismét nagyon leverte a vírus, annyira legyengült, hogy egyik oldaláról a másikra sem tudott átfordulni. Azt mondja, most addig marad, amíg meg nem gyógyul. Az előző kijövetelt sajnos elsiette - fogalmazott a repper, aki bár akkor jobban volt, most mégis visszaesett.

(Címlapkép - Majka hivatalos YouTube oldala)



Címlapkép: Getty Images