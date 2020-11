Súlyos árat fizetünk az új egészségügyi törvényért: eltűnhetnek a kisebb praxisok

Az október 6-án elfogadott, és két hét múlva hatályba lépő, egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló új jogszabály elfogadása óta lázban tartja az egészségügyet. A törvény fókuszában az orvosi bérrendezés, valamint a hálapénz kivezetése áll, az érdekeltekre azonban jobban hatással van két másik részlet, a vezényelhetőség, valamint az állami és magán egészségügy szétválasztásának törekvése. A témában most szakértők szólaltak meg.

Straub Fanni, a Foglaljorvost.hu alapító vezetője, a jogszabály elfogadása óta kerekasztal-beszélgetéseket szervez az érintettek részvételével. Mivel a magánegészségügy az utóbbi évtizedekben túlnőtt a budapesti nőgyógyász és vidéki fogorvos dimenzióján, ezért most nagyobb szereplőket szólaltatta meg. Lantos Gabriella egészségügyi menedzser, a Róbert Károly Magánkórház volt operatív igazgatója, a jelenlegi magánegészségügyi piac kapcsán elmondta, egy évtized alatt az igénybevétel átalakult, ma már szélesebb társadalmi rétegek vásárolnak privát szolgáltatásokat. A kereslet emelkedésével, a kínálat is növekedett a privát praxisok számában, de ez is elsősorban Budapesten jellemző. A vidéki piac jóval kisebb, meglátása szerint a komplex szolgáltatók a jövőben is a fővárosra fognak koncentrálódni. A jövő orvosgenerációjában látja azt az erőt, mely a változás folyamatát generálni fogja, mindemellett a piaci szereplők a méretgazdaságosság alapján fognak elrendeződni a következő években, egyértelműen a közepes és nagy szereplők javára.

Jöhet a kisebb magánrendelők felvásárlása

Leitner György, az Affidea vezérigazgatója és a Primus Egyesület elnöke, 5 év távlatában látja azt az elmozdulást, ami a privát egészségügyet jellemzi, az egész iparág láthatóbbá vált, már nem csak a hosszú várakozási időt elkerülendő választják a privát praxisokat a páciensek, a szolgáltatók komplex kínálattal vannak jelen. A piac fejlődött, elindult a törvényszerű koncentráció, új befektetők jelentek meg, meglévő magánintézmények pedig bővültek, mára 3-5 erős és aktív szereplő vezeti a magán-egészségügyi szolgáltatók piacát. Törvényszerűnek látja a vidék előrelépését, a hálózatosodást prognosztizálja, mert ahogy a szolgáltatóknak ebben áll hosszú távú piacuk, az egészségbiztosítók is ezt szorgalmazzák.

Egy új egyensúlyi helyzet jellemzi várakozását, előrejelzése alapján a most 350 milliárdos magánegészségügyi piacon a felvásárlások és a kisebb rendelők megszűnései után a nagy magánklinikáknál összpontosul majd a piac több mint fele.

Eljött az országos hálózatok ideje a magánegészségügyben

Karli Péter, tranzakciós szakértő, a Heal Partners Kft. tulajdonos ügyvezetője, a tavalyi évet tekinti az utolsó békeévnek, addig töretlenül jellemző volt, hogy a legnagyobb szolgáltatók folyamatosan 20% körüli növekedést tudtak produkálni, jóval a piac átlaga felett, de a 2020-as év a koronavírus-járványtól függetlenül trendfordító év lett volna. A konszolidációt, felvásárlási mozgásokat illetően vidék és Budapest versenyében úgy látja, a főváros már nem ad jelentős potenciált a növekedésre, adekvát az országos hálózatok létrejötte. De ez olvasható ki más kelet-európiai magánegészségügyi piaci információk alapján, utalt például a román és legyen magánegészségügy országos hálózatú koncentrációjára.



A jogszabály összeférhetetlenségi kérdései kapcsán a megszólalók egyetértettek az elvekben, ugyanakkor abban is egy véleményen voltak, ez a jelenlegi piaci körülmények és kapacitások alapján nehezen megvalósítható. Ahogy a korábbi kerekasztal-beszélgetések résztvevői további jóslásokba nehezen bocsátkoztak, de véleményüket, izgalmas beszélgetésüket megtekintheti, itt:

Magánegészségügyi kerekasztal-beszélgetés

Címlapkép: Getty Images