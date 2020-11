Sötét jóslat: közel idehaza az a katasztrófa, mint ami Olaszországban volt tavasszal

Az orvosi kamara titkára szerint heteken belül Magyarországon is bekövetkezhet a tavaszi olasz helyzethez hasonló - írja a Népszava.

A baj akkora, hogy szerintem záros határidőn belül a kontakttá válás már nem lesz kizáró ok a munkából és enyhe covidos tünetekkel is elvárják majd az egészségügyiektől, hogy menjenek be dolgozni. Egyszerűen azért, mert különben nem lesz, aki ellátja a betegeket - mondta el Svéd Tamás, a Magyar Orvosi Kamara titkára a lapnak adott interjújában.

A MOK titkára azt is kifejtette, annyira sok most már a tünetmentes fertőzött, hogy szerinte luxus minden egyes nem feltétlenül szükséges orvos-beteg találkozás. Minden ilyen alkalom esély a vírus átadásra, ami aztán tovább apaszthatja a személyzetet.

Svéd Tamás azt is elmondta, mindképpen szükséges lenne a járványgörbe laposítása, mert a kórházak kezdenek megtelítődni. Hozzátette azt is, sokkal többen kerülnek kórházba, mint ahányan távoznak onnan. A titkár szerint,

ha a járvány növekedési ütemét nem sikerül a kormánynak szigorú intézkedésekkel lassítania, akkor nem hónapokon, hanem inkább heteken belül bekövetkezhet a tavaszi olasz helyzethez hasonló.

Címlapkép: Getty Images