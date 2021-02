Sokkoló többlethalálozás: így fektette két vállra a koronavírus Magyarországot

Friss összehasonlító adatokból látszik, hogy az egész Európai Uniót rendesen megtépázta a koronavírus-járvány második, év végi hulláma. Voltak azonban olyan tagállamok, amiken a második vész még sokkal nagyobbat ütött, és sajnos Magyarország is ide tartozik. Az egész éves jó szereplés után ősszel bekövetkezett a krach, ami odáig jutott, hogy hazánkban 2020 novemberében 57 (!) százalékkal haltak meg többen, mint 2016-2019 azonos hónapjában átlagosan. Ezzel az év utolsó előtti hónapjában a magyar adat volt az egész EU-ban 7. legmagasabb havi többlethalálozási szám.

Összesen 450 000-el több embert halt meg az Európai Unióban március és november között 2020-ban, mint 2016-2019 azonos időszakában átlagosan - derült ki az Eurostat friss gyorsjelentéséből. Az adatokból az is látszik, hogy egyes tagállamokban már a 2020-as első járványhullámkor jelentősen megugrottak a halálozási számok, ami viszont az év végi hónapokban történt szinte az egész unióban, az sokkoló.

Szeptemberben a 2020-as halálozási adatok még "csak" 8 százalékkal mutattak magasabb értéket a 2016-2019-ben tapasztaltaknál, ugyanez a szám azonban októberben már 17, novemberben pedig 40 (!) százalék volt. Tagállami szinten azonban ennél jóval nagyobb kilengéseket mértek.

2020 novemberében 3 olyan ország is volt az EU-ban, aminek a halálozási rátája 90 százalékkal ugrott meg a 2016-2019-es átlagos novemberi adathoz képest. Ezek sorrendben Lengyelország (97%), Bulgária (95%) és Szlovénia (91%) voltak. Őket a negyedik és ötödik helyen Csehország követte 77, illetve Románia 69 százalékkal.

Sajnos Magyarországon is igencsak pusztító volt a koronavírus-járvány második hulláma, ugyanis a hatodik Belgium (59%) mögött hazánkban növekedett a 7. legnagyobb mértékben a novemberi halálozási ráta (2016-2019 novemberi átlagához mérve) az egész Európai Unióban. Számszerűen ez azt jelentette, hogy

2020 novemberében 57 százalékkal haltak meg többen Magyarországon, mint 2016-2019 között átlagosan ugyanebben a hónapban.

Ha nem is ugyanekkora, de igen jelentős emelkedés ráadásul decemberben is jelen volt, akkor az adatokkal rendelkező országok közül (23) a 8. legmagasabb számmal, 43 százalékkal végeztünk. Ami azt jelentette, hogy 2020 utolsó hónapjában 43 százalékkal több magyar halt meg, mint 2016-2019 között átlagosan ugyanebben a hónapban.

Azt pedig már a KSH 2020 végi, és 2021 év eleji gyorsjelentéseiből tudjuk, hogy Magyarországon a 2020-as év végi hónapok a legfeketébbek voltak az elmúlt 20 év viszonylatában is. Ez idő alatt soha annyian nem haltak meg még Magyarországon havonta, mint 2020 novemberében és decemberében. Egészen pontosan a statisztikai hivatal adatai szerint

novemberben 15 366,



míg decemberben 16 141 fő hunyt el hazánkban.

Lehetett volna másképp?

Az EU-s összehasonlító adatokból az látszik, hogy a koronavírus-járvány második hulláma keservesen odacsapott a halálozási ráták alakulásának szerte az unióban. Igen ám, de ezek között a sokkoló adatok között is voltak olyan országok, ahol 2020 legsötétebb hónapjaiban egyáltalán nem történt drasztikus halálozás-növekedést. Sőt, olyan országok is voltak, szám szerint négyen, akik októberben novemberben 10 százalék alatt tudták tartani a halálozási növekményüket 2016-2019 azonos havi átlagához képest.

Ilyen volt Lettország, Észtország, Dánia és Finnország. Sőt hozzájuk képest a 10 százalékot alig meghaladva végzett Svédország és Ciprus is. Előbbiben, azaz Svédországban az EU-ban egyedüliként (!) októberben még csökkent is a halálozási arány 3,4 százalékkal a 2016-2019 azonos havi átlagához képest. Decemberre egyébként a 4 ország közül háromban már 10 százalék fölé kúszott a többlethalálozás, de Finnország továbbra is tudta tartani a 10 százalék alatti növekedést. Ezzel ők lettek az egyetlen ország az egész Európai Unióban, ahol 2020-ban egyetlen hónapban sem haltak meg 10 százaléknál többen, mint amennyien átlagosan 2016-2019 hónapjaiban.

A statisztikákból jól látszik - az egész évben legjobban teljesítő Finnországhoz képest -, hogy 2020 októberéig Magyarországon sem ugrott meg egyetlen hónapban sem 10 százalékkal jobban a halálozási ráta az előző évek azonos hónapjaihoz képest. Sőt, az is látszik, hogy az éves szinten nagyon jól teljesítő finnek a járvány első hullámában bőven előttünk jártak. Az év végén berobbanó második koronavírus-hullámban azonban a járvány, más országok mellett Magyarországot is két vállra fektette, a halálozási ráta pedig elszabadult.

