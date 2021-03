Sokkoló a mai magyar Covid-adat: rengeteg az új fertőzött

949 497 a beoltottak száma, 7269 az új koronavírus-fertőzött és elhunyt 146 beteg Magyarországon.

Folyamatosan zajlik az oltás, már 949 497 fő a beoltottak száma, közülük 304 880 fő már a második oltását is megkapta. A járvány harmadik hullámának felszálló ágában vagyunk, egyre nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma, a kormány ezért is döntött a korlátozások szigorításáról. 7269 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 459 816 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 146 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 15 765 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 333 045 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 111 006 főre emelkedett. 7243 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 751 -en vannak lélegeztetőgépen. Az oltási program rendben, ütemezetten és hétvégén is zajlik, közel 400 ezer regisztrált idős oltását végzik ezekben a napokban is a háziorvosoknál a Sinopharm és a Moderna oltóanyagokkal és a kórházi oltópontokon a Pfizer-vakcinával. Egyedül az AstraZeneca-vakcinával való oltás került felfüggesztésre, erre a jövő hét második felében kerül sor.

