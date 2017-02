Sokkal károsabb hatása lehet az antibiotikumnak, mint gondolnád

Az antibiotikumok nagyon hatékony gyógyszerek bakteriális megbetegedéseknél, ugyanakkor, ha nem rendeltetésszerűen használjuk, óriási károkat okozhatunk vele. A Pénzcentrum utánjárt, milyen kockázatokat jelent az antibiotikumok túlzott, vagy nem megfelelő használata, és milyen veszélyei vannak az interneten rendelt gyógyszereknek.

A penicillin feltalálása óriási áttörést jelentett az orvostudományban, ez jelentette a fordulópontot, amikortól gyógyszer segítségével le tudjuk győzni a szervezetünket megbetegítő baktériumokat. Az antibiotikumok mára nagyon elterjedtek, sok esetben viszont nem rendeltetésszerűen használja a lakosság, aminek következményei is vannak: a baktériumok ellenállók lesznek, és beköszönthet újra a "sötét középkor".

Az előrejelzések szerint 2050-re a rezisztens baktériumok több embert fognak megölni a világon, mint a rák.

Orvosok és gyógyszerészek több fórumon is arra hívták fel a betegek figyelmét, hogy az antibiotikum kúra csak akkor hatásos, ha az előírásnak megfelelőn végigcsinálják a kúrát, és nem hagynak fel a gyógyszer szedéséven, ha csillapodnak a tünetek, vagy javul az állapotuk. Az antibiotikumok nem jelentenek megoldást minden betegségre, kizárólag a bakteriális megbetegedéseknél hatásosak, a vírusos fertőzéseknél nem. Éppen ezért egyáltalán nem mindegy, hogy milyen típusú betegségre szedjük. Az őszi-téli tipikus betegségeket, mint a náthát, vagy az influenzát vírusok okozzák, amik ellen teljesen hatástalan az antibiotikum, felesleges bevenni.

Az antibiotikumok vénykötelesek, csak orvosi receptre adhatók.

Tehát, ha az ember nem a "saját szakállára" kezdi el szedni, és betartja az orvosi utasításokat, akkor nem lehet nagy gond. Ugyanakkor az internetes vásárlás térnyerés miatt ma már vannak olyan szerek, amiket interneten keresztül is be lehet szerezni, ez azonban elég veszélyes is lehet.

Az Egyesület Királyságban például nagy gondot jelent, hogy egyre népszerűbbek az online gyógyszertárak, ezekben viszont gyakran vény nélkül adják az antibiotikumokat, és egy vizsgálat szerint ezeknek a gyógyszereknek a 45 százaléka illegális, külföldről behozott, és nem ellenőrizték a hatóságok. A vizsgált honlapoknak csak a 30 százalékánál volt lehetőség arra, hogy a beteg feltegyen bármilyen egészségügyi kérdést gyógyszer vásárlás előtt. Az országos tisztifőorvos sem hagyta szó nélkül a kialakult helyzetet, és felhívta a lakosság figyelmét, csak akkor használjanak antibiotikumot, ha az valóban indokolt, és kizárólag klinikailag tesztelt gyógyszereket szedjenek.

Az antibiotikumok túlzott használata miatt szuperbaktériumok jönnek létre, amelyek egyre inkább ellenállnak a kezeléseknek, és ezek 2050-re 10 millió embert ölhetnek meg évente. A gyógyszerek visszalökhetnek minket a sötét középkorba, mert hatástalanok lesznek az antibiotikumok, és újra halálos kimenetelű lehet egy-egy bakteriális megbetegedés"

- mondta Dame Sally Davies professzor. Az orvosok emellett arra is próbálják figyelmeztetni a betegeket, hogy a felesleges antibiotikum használata súlyos mellékhatásokkal is járhat, amellett, hogy közegészségügyi problémát idéznek elő az antibiotikum rezisztencia miatt. Éppen ezért ellenzik, hogy bárki is az internetről rendeljen gyógyszereket, és azokat orvosi konzultáció nélkül beszedjék.

A hét elején a magyar sajtóban is megjelent a hír: most hozta nyilvánosságra az amerikai betegség-ellenőrző központ, hogy tavaly szeptemberben életét vesztette egy amerikai nő, mert egy nagyon veszélyes baktérium, a Klebsiella pneumoniae támadta meg. Ez a kórokozó ugyanis az összes eddig ismert antibiotikumnak ellenállt, így az orvosok nem tudtak rajta segíteni.

Bár évek óta hallani antibiotikumoknak ellenálló (multirezisztens) baktériumtörzsekről, közülük eddig egy sem ölt meg senkit. Ugyan nem kell arra számítani, hogy néhány hónapon belül az összes baktérium megtanul védekezni az antibiotikumok ellen, de éppen ez az alattomos lassúság teszi még égetőbbé a veszélyt. Az előrejelzések szerint 2050-re a rezisztens baktériumok több embert fognak megölni a világon, mint a rák.

Ezt a folyamatot pedig pont azzal segítjük elő, ha túl gyakran, akár szükségtelenül sok antibiotikumot használunk, mivel ilyenkor számos alkalmat biztosítunk a baktériumoknak, hogy védelmet fejlesszenek ki a gyógyszerek ellen. Ha pedig nem visszük végig az antibiotikum-kúrát, életben hagyunk néhány kórokozót a szervezetünkben, amelyek újra osztódni kezdenek, közöttük pedig többen lesznek az ellenálló változatok.

Magyarország sem kivétel



Az illegális gyógyszerek azonban nem csak a briteknél, és a tőlünk nyugatabbra lévő országokban jelent problémát. Tavaly ősszel a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) gyógyszerhamisítás elleni munkacsoportja arra hívta fel a figyelmet, hogy Hazánkban a hamis gyógyszerek évi 130 milliárd forint kárt okoznak, ami a teljes hazai gyógyszerforgalom 13 százaléka.

A HENT és a Tárki közös éves felmérésének idei adatai is azt a tendenciát erősítik, hogy a hamis gyógyszert vásárlók aránya, valamint a hazánkban lefoglalt hamis gyógyszerek értéke ugyan jelentősen visszaesett az elmúlt években, de az illegálisan működő online felületek száma továbbra is emelkedő tendenciát mutatnak. A hazai kutatásból kiderült az is, hogy

azok a fogyasztók, akik egy adott gyógyszert, vagy táplálék-kiegészítőt nem patikából szereztek be, azok 17 százaléka az interneten keresztül jutott hozzá a termékhez.

"Az említett fogyasztók tévesen úgy vélik, hogy az online beszerezhető készítmények legalább olyan jó minőségűek, mint az ellenőrzött forrásból származó termékek, azt gondolják, hogy az internet megbízható forrás, ezért kiemelten fontosnak tartjuk a felvilágosító kampányokat, amelyek növelik a fogyasztói tudatosságot" - mondta a munkacsoport vezetője.

Mennyit költünk gyógyszerekre?

Egy magyar háztartás egészségüggyel, illetve egészséggel összefüggő kiadásai meghaladják az évi 180 ezer forintot, aminek megközelítőleg harmadát (kb. 60 ezer forint) költik gyógyszerekre. A kifejezetten egészségügyre fordított összeg - amiben nincs benne például a masszázs, vagy a gyógyüdülés - háztartásonként körülbelül 130 ezer forint évente, aminek közel felét teszik ki a gyógyszerekre költött forintok.

Egyénre lebontva és forintosítva a KSH tavalyi statisztikái szerint azt jelenti, hogy fejenként valamivel kevesebb, mint 3500 forintot költünk gyógyulásra, ami az összes fogyasztási kiadásunk 4,7 százaléka. Ezen belül gyógyszerekre, gyógyárukra, 2666 forintot fizetett ki a lakosság, a főcsoporton belül közel 77 százalékos részarányt képviselve. Az egészségügyi kiadások a háztartások 75 százalékát érintették 2015-ben.