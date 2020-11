Sokan indekedkednek még az online ügyintézéstől: van, ami mindig bizalmi kérdés marad

A biztosítások piacán is érződik a koronavírus hatása. Egy friss kutatás szerint a megkérdezettek 20 százaléka kifejezetten a járványhelyzet hatására kötött új biztosítást. Emellett az is megfigyelhető, hogy a jelenlegi helyzetben egyre többen választanának az online lehetőségek közül.

Továbbra is bizalmi kérdés a biztosítás, ezért sokan személyesen, tanácsadójuknál intézik a szerződéskötést, egyre többen nyitnak viszont az online megoldások felé is, derült ki az OTP Mobil legfrissebb, reprezentatív kutatásából. A megkérdezettek 47 százaléka az elmúlt évben már online kötötte meg biztosítását, ami a váratlan életesemények leküzdésében segítette őket, ugyanis a válaszadók közel ötöde a járványhelyzet miatt kötött új biztosítást. Tízből egy ember a közvetlen környezetében bekövetkezett változás miatt, de jelentős részüknél személyesen történt olyan váratlan esemény, ami miatt felértékelődött a szemében a biztosítások fontossága.

Egyre többen kötik már meg otthonuk biztonságából biztosításukat és egyre inkább szeretne mindenki felkészülni a váratlan helyzetekre - ez a kutatásunkból is egyértelműen látszik. A megkérdezettek közel fele azt nyilatkozta, hogy előre gondolkozik azzal kapcsolatban, milyen helyzetben lehet érdemes biztosítást kötnie

- mondta el Benyó Péter a Simple-t fejlesztő és üzemeltető OTP Mobil ügyvezetője, és hozzátette: "Azt a tendenciát is látjuk az eredmények tükrében, hogy az online lehetőségeken belül egyre többen különböző megoldásokra is nyitottak: bár sokan elsősorban a biztosító oldalát használják az ügyintézésre, egyre népszerűbbek a mobilalkalmazások is, a lakosság egytizede már kifejezetten ezt a felületet preferálja."

Sokan továbbra is vonakodnak ezektől a megoldásoktól; de már csak a megkérdezettek negyede ragaszkodik a személyes ügyintézéshez. Ennek okait is megpróbálta feltárni a kutatás: a legtöbben, a megkérdezettek 45 százaléka megszokásból intézi személyesen a biztosításkötéssel kapcsolatos ügyeit, 42 százalék pedig szívesen kér tanácsot szakemberektől. A kutatás rámutatott, hogy az emberek közel fele preferálja az online megoldásokat, 19 százalékuk pedig a járványhelyzet óta tért át az online ügyintézésre.

A felmérés szerint a legnépszerűbb biztosítástípus, az ügyintézés formájától függetlenül a lakás-, az élet-, valamint a gépjármű-biztosítás - ezekkel a lakosság közel fele rendelkezett már életében. Ezen felül a megkérdezettek negyede kiemelte még a nyugdíj- és egészségbiztosítást is. Az eseti utasbiztosítás is népszerű opció, amit a lakosság 38 százaléka kötött már eddigi élete során.

Címlapkép: Getty Images