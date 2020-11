Sok autós lemarad ezekről az év végi kedvezményekről: te még lecsaphatsz rá!

A hétfőn kezdődött év végi kgfb-kampány első napjaiban az érintett ügyfelek 26 600 forintos átlagdíjon kötötték meg új kötelező biztosításaikat. Ez az összeg 7 százalékkal haladja meg a tavaly ilyenkor mért 24 800 forintos díjszintet.

A Netrisk.hu-nál eddig lezajlott közel 2 000 tényleges megrendelés több mint 60 százaléka három biztosító: a Generali, a K&H, a Genertel termékeit érintette. Őket követi szerződésszámban az Union és a Groupama.

A legtöbb ügyfél idén is számos kedvezményt tud érvényesíteni a kedvező éves díj elérése érdekében Jelenleg már az ügyfelek 92 százaléka választja az éves, egyösszegű díjfizetés lehetőségét csökkentett díjösszeg fejében, szemben a tavalyi 87 százalékkal. További megtakarítás érdekében ugyancsak jelentős többség választja az elektronikus díjfizetési formát: a csekket kérők aránya egy év alatt 23-ról 16 százalékra apadt.

Idén is népszerű az e-kommunikációs kedvezmény, amelynek fejében az ügyfél vállalja, hogy a biztosítóval történő kapcsolattartást nem postai úton, hanem elektronikusan végzi. Fentiek mellett az idei kampány új népszerű eleme a téli-nyári gumik használata után járó kedvezmény: ezt az idei kampány során négy biztosító is nyújtja, akár 12 százalékos kedvezményt is biztosítva

- magyarázza Marschalek Péter, a Netrisk Csoport kereskedelmi igazgatója. A díjemelkedés mértéke a különböző szegmensekben igen eltérő lehet. Egyes autósok akár 30 százalék feletti díjemelkedéssel is szembesülhetnek, míg mások enyhe díjcsökkenést tapasztalhatnak.

Néhány biztosító a jelenlegi tarifáiban már megkezdte a károkozói pótdíjak rendszerének átalakítását, ami további változásokat eredményez a bonyolult tarifarendszerekben. Emiatt is mindenképpen célszerű összehasonlítani, hogy melyik biztosító mit kínál a következő éves időszakra.

Az első néhány nap kötési számai azt mutatják, hogy az idei kampányban a vártnál aktívabbak az érintett gépjármű-tulajdonosok. Amennyiben ez a trend a kampány teljes időszakában érvényesül, év végével az összes kategóriában akár 150 ezer gépjármű biztosításváltására is sor kerülhet

- jelzi előre a szakember. Az év végi kgfb-kampányban érintett autósoknak december elsejéig van lehetőségük arra, hogy eldöntsék: jelenlegi szerződésüket folytatják a jövő évben is, vagy új biztosításra váltanak. Ennek eldöntésében fontos szerepe van a meglévő biztosító által a következő évre megajánlott indexdíjnak, amit az érintetteknek november 11-ig kell megkapniuk.

Címlapkép: Getty Images