Sinopharm-törvény: mától megkerülhető a hivatalos vakcina engedélyezési folyamat

A Magyar Közlönyben megjelent és máris hatályba lépett a "Sinopharm-törvény", amelynek tervéről Gulyás Gergely beszélt: hogy importálható és alkalmazható legyen olyan vakcina Magyarországon, amely nem ment végig a magyar gyógyszerhatóság engedélyezési folyamatán, viszont más országokban már alkalmazzák.

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón jelentette be, hogy a kormány fél millió kínai vakcinához jut Kínából, és ezek valamilyen módon beadhatók is lesznek hamarosan. Nem kellett sokáig várni, hogy megjelenjen a rendelet a Magyar Közlönyben, amely meggyorsítja az oltóanyag-engedélyezést. A rendelet szerint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv "különös méltánylást érdemlő betegellátási érdekből, a koronavírus feltételezett vagy igazolt terjedésének megakadályozása érdekében" nem csak az EU-ból, Norvégiából, Izlandról, Liechtensteinből és az Egyesült Királyságból hozhat be ott már alkalmazott gyógyszert, hanem "legalább három - köztük legalább egy európai uniós vagy európai uniós tagjelölt - államban" használatos szert is behozhatnak, amelyet "legalább egymillió személynél már alkalmazták".



A rendelet szerint a magyar gyógyszerhatóság már "az adott államban kiadott engedély alapulvételével vagy annak elismerése útján is kiadhatja" az engedélyt, bár az így importált gyógyszer alkalmazásának lehetnek további feltételei, amelyet rendeleti úton határoznak meg. hoz megállapíthat rendeletben további feltételeket. Ezzel gyorsítaná fel a kormány a vakcinabeszerzést és az oltási ütemet, amely közléseik szerint azért lassú, mert nem érkezik elég vakcina az országba. Ez a rendelet jelen állás szerint elsősorban a kínai Sinopharm-vakcina beszerzését és beadását gyorsíthatja meg - erre abból is lehet következtetni, hogy Gulyás Gergely csütörtökön kijelentő módban beszélt a vakcina most folyó beszerzéséről, engedélyezéséről.

Címlapkép: Getty Images