Rosszul oltották be a miniszterelnököt egy magyar orvos szerint: ezeket a hibákat követték el

Az elsők között oltották be a miniszterelnököt influenza elleni vakcinával, egyes vélemények szerint azonban több hibát is elkövettek a művelet során.

Tegnap, ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, influenza elleni védőoltást kapott Orbán Viktor - erről Facebook oldalán videó is látható. Egy magyar orvos, Novák Hunor szerint azonban több szakmai hibát is elkövettek a vakcina beadása során.

"Orbán Viktor valószínűleg azt az oltást kapta, amit a (delta)izomba kell beadni, a képen látható részre csak izomba adott injekciót illik típusosan beadni. Típushiba, hogy ilyenkor a bőrt összecsípik (ezt látjuk a videón), pedig azt a zsírszövetbe való oltásnál kell csinálni. Izomba adott oltásnál a bőrt szét kell nyomni, húzni, lapítani, hogy biztosan az izomba kerüljön az oltás. Ha összecsípve adjuk be a bőrredőbe, a tű vége és így az oltás könnyen a zsírszövetbe kerül, a beadott oltás így akár hatástalan is lehet, illetve komolyabb helyi mellékhatás alakulhat ki (viszkető csomó, gyulladás, esetleg zsírszövet elhalás))."

- írja Novák Hunor Facebook bejegyzésében, majd hozzáteszi, ez nem az adott orvos kritikája, inkább az oktatási rendszeré. Ő is így tanulta.

