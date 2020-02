Romániában is feltűnt a koronavírus: rendkívüli intézkedéseket vezettek be

Már Romániába is eljutott a koronavírus, az első fertőzött egy Gorj megyei férfi, aki egy olasz állampolgártól kapta el a betegséget.

A román egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a fiatal férfi érintkezett a nemrégiben Romániában járt, szintén fertőzött olasz állampolgárral. A férfi tünetmentes, csütörtökön Bukarestbe szállították. Családtagjai házi karanténba kerültek, és jelenleg vizsgálják az összes személyt, akikkel az elmúlt napokban érintkezett - olvasható a maszol.ro oldalon.

A kimutatott fertőzés miatt rendkívüli intézkedéseket vezettek be Gorj megye Prigorai nevű községében, ahol elsőként mutatták ki a koronavírus romániai jelenlétét. Az iskolákat is bezárták. Ion Cristinel Rujan prefektus közölte azt is, hogy házi karanténba került az összes olyan ember a községben, aki korábban érintkezett a koronavírusos férfival.

Raed Arafat belügyi államtitkár elmondta, hogy járványtani vizsgálat indult, amelynek keretében feltérképezik mindazokat, akivel a fertőzött Gorj megyei férfi kapcsolatba került az elmúlt napokban.

Tekintettel arra, hogy már két napja maga is házi karanténban van, mert kapcsolatban volt a fertőzött olasz férfival, nem is nagyon találkozhatott másokkal

- mondta Arafat.

A fertőzött férfi hét családtagjának szervezetében nem mutatták ki a koronavírus jelenlétét. Tizennégy napig mindannyian karanténban maradnak. A két hét után újra megvizsgálják őket.

Romániában a vírus olaszországi terjedése váltott ki fokozott aggodalmat, Viorel Costache egészségügyi miniszter azonban nyomatékosította, hogy nem kell pánikba esni. A Matei Bals járványügyi intézetben további 33 olyan minta ellenőrzése van folyamatban, amelyet az olaszországi beteggel érintkezésbe került román állampolgároktól vettek a hatóságok.

A bukaresti egészségügyi hatóságok szerda délutáni közlése szerint országszerte 69 embert helyeztek karanténba, 4418-at pedig otthonában szigeteltek el, miután olyan országokból tértek vissza Romániába, ahol már megjelent a koronavírus-fertőzés.

Címlapkép: Getty Images