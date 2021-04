Robotokat vetnek be a magyar egészségügyben? Már folynak a kutatások

A sci-fi filmekben látott emberszerű, ruganyos mozgású robotok már közel sincsenek olyan távol a valóságtól, mint azt gondolnánk. A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán jelenleg is folyó kutatások egy olyan új rehabilitációs eszköz kifejlesztésére irányulnak, ami a most alkalmazott, darabos mozgás helyett már valódi, élethű mozdulatsor imitálására lesz alkalmasak. A robotika egyik ifjonti ágáról, a kutatás jelen állásáról és a biztató jövőképről a projekten dolgozó tanszéki mérnök, Mészáros Attila számolt be a HelloVidéknek.

A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Műszaki Intézetének munkatársai 2008 óta foglalkoznak az ember és a gép együttműködését segítő soft robotikával Dr. Sárosi József stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes és Csikós Sándor egyetemi tanársegéd vezetésével. A pneumatikus műizmokat tanulmányozó csapatba 2017-be csöppent bele a Mechatronikai és Automatizálási Intézet munkatársa, Mészáros Attila, aki a Proof of Concept pályázati lehetőségét kihasználva 2020-ban saját kutatásba kezdett, építve az új technológiában rejlő számtalan lehetőségre.

Elég friss területnek mondható a soft robotika, habár a működéséhez szükséges elvek és eszközök régóta ismertek a tudományos közösségben. Nevesebb külföldi kutatóintézetek a 2010-es évek elején kezdtek foglalkozni a témával, és azóta az egyik legkutatottabb területté nőtte ki magát. Egyre több tudományos cikk jelenik meg, amely a soft robotikával foglalkozik annak köszönhetően, hogy a technológia nagyon sokoldalú felhasználási lehetőséget rejt magában. Soft robotikai kutatások eredményei sok tudományterületen megjelentek már, például az orvostudományban, biotechnológiában vagy beszélhetünk akár ipari felhasználásról is

- beszélt általánosságban a tanszéki mérnök a tudományágról.

