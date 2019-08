Rengeteg magyar mond búcsút a háziorvosnak: pénzt is kapnak a gyógyulásra

Ezek voltak 2019. 32. hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb hírei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a címekre vagy a képes ajánlókra.

Fontos változás az ATM-eknél: ne lepődj meg, erről mindenképp tudnod kell

Tarolnak a készpénzbefizető ATM-ek - a legtöbb bank már bevezette ezt a szolgáltatást, amelyik még nem, az pedig folyamatosan cseréli le régi ATM-eit korszerűbb készülékekre. Bár az újgenerációs ATM-ek néha problémát okozhatnak az ügyfeleknek, ahogy azt nemrég láttuk, az ATM-es készpénzbefizetés lehetősége mindenképpen egy pozitív lépés. Banki körképünkből kiderül, hogy az idén már 6 hónap alatt sokkal több pénzt fizettek be az ügyfelek ATM-en keresztül, mint tavaly egész évben. Bankonként mutatjuk azt is, hogy pontosan mennyi ilyen ATM áll rendelkezésre. És mivel a befizető ATM-ek folyamatosan jelennek meg, túlzás nélkül nevezhetjük az idei évet a befizető ATM-ek évének - legalábbis ami a pénzforgalom növekedési ütemét illeti.

Ezek a legjobb használt autók 2 millió alatt: veszik őket a magyarok, mint a cukrot

Bár egyre több használt autót hoznak be külföldről, a magyarok jellemzően 14-15 éves verdákat hajtanak - ez elég aggasztó, hiszen a töréstesztek szerint az öregedő kocsikban egyre nagyobb egy halálos kimenetelű ütközés veszélye. A Pénzcentrum megnézte, hogy a legnépszerűbb hazai használt autókból mennyibe kerülnek a fiatalbb modellek, amelyek már biztonságosak. Mutatjuk, miket találtunk!

Itt a boltok piszkos trükkje: így vezetnek meg, hogy többet költs

Észrevetted, hogy egyes közepes és a nagy kiszerelésű termékek árai között szinte minimális az árkülönbség? Te is azt hiszed ilyenkor, hogy jól jársz a nagyobbal? Nagyon tévedsz.

Így húz le sunyiban a bankod: ezek a díjak nincsenek benne a THM-ben

Szerződésmódosítási díj, levelezési díj, hiteligazolás kiállítása - csak néhány díjtétel, ami nem szerepel a személyi kölcsönök THM-ében. S mivel ezek a költségek rendszerint nincsenek szem előtt, néhány bank bizony a versenytársaknál magasabb összegeket alkalmaz, hogy ezzel is pluszbevételre tegyenek szert. Nem csak a THM-et érdemes tehát nézni, ha hitelt veszünk fel - a Pénzcentrum most megnézte bankonként, hogy mekkorák ezek a díjak.

Zsírúj autó 60 százalékkal olcsóbban? Nem vicc, működik a trükk

Van olyan, gyakorlatilag zsírúj autó, amit 60 százalékkal olcsóbban megvehetsz a listaárnál. Nem kell bennfenntesnek sem lenni, a kereskedők bárkinek odaadják az olcsó kocsikat. Mutatjuk, mire kell figyelni, és mennyi kedvezményt kérhetsz!

Folytatódik a dinnyeháború: a Lidl után újabb nagy bolt ment be 100 forint alá

Óriási port kavart a hét elején, hogy a Lidl 100 forint alá, 99 forintra akciózta le a görögdinnye kilóját. Az ügyben mind a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, mind a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete kifejtette kritikáját a diszkont boltlánccal szemben, azonban most úgy látszik, ha lehet, még ennél is jobban bonyolódik a hazai dinnyeháború. A Pénzcentrum egyik olvasójának pénteki (augusztus 9.) fotói szerint ugyanis a Lidl után a Príma egyik boltja is 100 forint alá vitte a görögdinnye kilós árát, 99 forintért árulják ugyanis a magyarok nyári kedvencét.

Lehull a lepel a nagy sorsjegytitokról: mi folyik a kaparósoknál?

Eszméletlenül pörög Magyarországon a sorsjegyezés. A Pénzcentrum által kikért hivatalos adatok szerint, 2019. 31-ik hetéig havonta átlagosan 13-14 millió darab kaparóssorsjegyet értékesítettek hazánkban. Arról azonban már kevesebbet tudni, hogy ki lehet-e deríteni egyáltalán, hogy vajon egy adott sorsjegyjátékhoz tartozó Jackpotot kilőtték-e már a játékosok, azaz, hogy a rendkívül alacsony valószínűség mellett egyáltalán van-e még fizikai esély arra, hogy valaki az általa megvásárolt sorsjeggyel bankot robbantson. Ennek jártunk utána.

Nem álom a luxushétvége: fillérekből meglehet 4 nap tengerpart

Nyakunkon a hosszú hétvége: a magyarok többsége igyekszik ilyenkor még kihasználni az utolsó forró napokat és útra kel. Habár a szálláshelyek nagy része megtelt már, azért még találhatunk szabad ágyakat belföldön és külföldön egyaránt. A Pénzcentrum felkutatta a legjobb külföldi ajánlatokat, és arra is fény derült, hová utaznak legszívesebben a magyarok ezen a nyáron.