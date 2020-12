Rengeteg baleset érte otthon a gyerekeket: ez jelentette a legnagyobb veszélyt 2020-ban

A sokszervi gyulladásos betegség a fertőzés aktív fázisa után néhány héttel jelenik meg, és egy súlyos, intenzív terápiát, időnként még lélegeztetést is igénylő állapot - mondta Velkey György. A Bethesda Gyermekkórház főigazgatója szerint a gyerekek fokozott figyelmet és törődést igényelnek a járványhelyzetben, elsősorban a félelmeikre kell odafigyelni.

Velkey György arról is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában, hogy nem változott meg a betegforgalom a Bethesda Gyermekkórházban a járvány óta. Azt tapasztalták, hogy a betegek félnek attól, hogy kórházba menjenek - jogos is ez a félelem a szakember szerint, mert akármennyire vigyáznak, a betegek egymást fertőzhetik -, ebből adódóan valamelyest csökkenne a forgalom, de kiegyenlíti ezt a plusz betegmennyiség. Bár a felnőttellátásban halasztható beavatkozásokat, műtéteteket most nem végeznek, de a gyerekellátásban igen: ők nem szenvedhetnek ilyen értelemben késedelmet.

A főigazgató elmondása szerint ebben az évben balesetek összességében kisebb számban fordultak el, ami tavasszal volt nagyon feltűnő. Az otthoni balesetek száma viszont megnőtt, szinte ügyeletenként előfordul, hogy a szekrény ráborul a gyerekre, vagy asztalról, székről leesik a kisgyerek, és gyakoriak az égési sérülések, forrázások. Összességében egyébként kevesebb a baleset, de azzal, hogy kicsit távolságtartóbbak vagyunk mindenben, a szokásos egyéb fertőző betegségek is ritkábbak valamivel - mondta el a szakember.

A koronavírus gyerekekre is veszélyes lehet

"Ez a sokszervi gyulladásos betegség nem a betegség aktív fázisában jön, hanem hetekkel utána, amikor már esetleg kezdünk fellélegezni, akkor is figyelmesnek kell lenni. Amikor jönnek a tünetek, akkor gyorsan kell cselekednünk. A gyerekre általában jellemző, hogy hirtelen lesz nagyon rosszul, az időfaktornak nagyon nagy a jelentősége, de legtöbbször a felnőtteknél gyorsabban is gyógyíthatók, ha megkapják az adekvát kezelést. Ha egy gyereken azt látjuk, hogy érthetetlenül fáradékony, alszik, figyelmetlen, lázas, esetleg furcsa bőrkiütések jelentkeznek, akkor gyorsan orvoshoz kell menni" - mondta el Velkey György, aki szerint mostanra kialakult a maszkviselés kultúrája és a megfelelő minősége is a kórházban.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a gyerekek is félnek, és ők is sérülékenyek. A bezártság növeli a hiperaktív gyerekek feszültségét, a viselkedészavaros gyerekek pedig akár szomatikus, testi tünetekkel is reagálhatnak arra a stresszre, amit észlelnek a családban vagy a társadalomban. A tartós bezártságot és izolációt a kamaszok is nagyon nehezen tűrik: a családi konfliktusok is kiéleződnek. Tehát a gyerekek fokozott figyelmet és törődést igényelnek ebben a helyzetben - tette hozzá a szakember.

