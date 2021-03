Rendkívüli! Orbán Viktor: a korlátozásokat meghosszabbítjuk, nem lehet lazítani az intézkedéseken

Orbán Viktor bejelentette, meghosszabbítják az eddig érvényben lévő korlátozásokat. Azok egy hétig még legalább velünk maradnak.



A legfontosabb döntés az volt, hogy változatlan formában fenn maradnak a máig hatályban lévő korlátozások. Hétfőtől legalább egy hétig

- adta hírül Orbán Viktor, aki azt is elmondta, hogy további szigorításokat már nagyon nehezen viselne el Magyarország. A miniszterelnök üzent a fiataloknak is, nekik azt, hogy tartsák be a korlátozásokat, jó eséllyel szabad nyaruk lesz. A miniszterelnök rajtuk kívül a családokat, és a kis és középvállalkozókat is megszólította, tőlük is kitartást kért.

Minden héten 4-5-ször annyi embert oltanak be, mint amennyien megbetegedtek. Viszont az első újraindítási lépést csak akkor fogják tudni megtenni, hogyha az összes 65 év feletti, regisztrált magyar be lesz oltva. Ez a miniszterelnök szerint akkorra lehet meg, amikor már legalább 2,5 millió magyart beoltanak az oltási program alapján.

A beoltottak és a járványon átesettek mellett vannak olyanok, akik tünetmentesen estek át a betegségen, ők is kérhetik a védettségi igazolást egy teszt után. Ez azért fontos, mert az újranyitási tervünkben arról is szó lesz, hogy bizonyos szolgáltatásokat csak a védettségi igazolással lehessen igénybe venni az első időszakban - mondja a kormányfő. Orbán Viktor ezzel a nemzeti konzultációra utalt, amiben elmondása szerint az emberek többsége amelett voksolt, hogy a védettségi igazolvány mellé járjanak bizonyos privilégiumok.

A tájékoztatóban szó volt arról, hogy a beoltottak száma ma fogja elérni a 1,5 milliót, ebből 1,26 millióan már megkapták a védettségi igazolványukat. Emellett félmillió ember dokumentáltan átesett a víruson, PCR teszttel igazolni lehet, vagyis a 1,5 millió oltással ma meglesz a 2 millió védett ember.

(Címlapkép: Orbán Viktor Facebook oldala)



