Rendkívüli! A 3 ezret közelíti az új fertőzöttek száma; koronavírusban meghalt 102 beteg

2855 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 102 beteg - olvasható a kormányzati tájékoztatási honalpon közzétett jelentésben.

2855 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 410 129 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 102 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 552 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 313 450 fő, az aktív fertőzöttek száma 82 127 fő. 4353 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 407-en vannak lélegeztetőgépen.



Igazolt COVID-19 fertőzöttek száma Magyarország egyes megyéiben (2021.02.24.)

Igazolt COVID-19 fertőzöttek száma Magyarország egyes megyéiben (2021.02.24.)

Eddig 471 004 fő kapott oltást, közülük 208 846 fő már a második oltását is megkapta. A mai naptól a háziorvosok megkezdik az oltást a kínai Sinopharm-vakcinával, minden háziorvos átlagosan 50-55 fő regisztrált időset tud beoltani, emellett folytatják a 60 év alatti krónikus betegek oltását az AstraZeneca-vakcinával, amellyel praxisonként 10 fő beoltására van lehetőség. A kórházi oltópontokon a hét második felében folytatják a regisztrált idősek oltását a Pfizer-vakcinával.

Számos európai országhoz hasonlóan hazánkat is elérte a járvány harmadik hulláma. A brit vírusmutáns egész Európában gyorsan terjed, több embert fertőz és növeli a betegek számát. Ezért a védőoltás most még fontosabb és továbbra is kérjük a védelmi intézkedések betartását. A kormány álláspontja, hogy csak fokozatosan és felelősen lehet feloldani majd a korlátozásokat

- írják.

Címlapkép: Getty Images