Pozitív lett a sztárfocista tesztje: megy a vita az olimpiáról

Egy olasz válogatott védőnél diagnosztizálták a koronavírust, aki a hét végén még bajnokit játszott. A Juventus és az Internazionale csapatai karanténba vonulnak. Közben megy a vita a japánok és a WHO között, hogy megtartsák-e nyáron az olimpiát, a Forma1-ben hétvégén lenne az ausztráliai verseny, de több csapatnál megjelent a vírus, így kérdéses, hogy lesz-e nagydíj.

A milánói Internazionale futballcsapatánál minden focival kapcsolatos tevékenységet felfüggesztettek, miután kiderült, hogy a hétvégi ellenfél Juventus egyik játékosának, Daniele Ruganinak pozitív lett a koronavírus-tesztje. A védő a cserepadon ült a hétvégi meccsen, az Inter játékosai és a személyzet önkéntesen karanténba vonulhat. A Juventus játékosai is karanténba kerültek, így kérdéses, le tudják-e játszani a következő meccseiket.

Kapcsolódó hír, hogy az Inter csütörtökön lépett volna pályára a spanyol Getafe ellen az Európa-ligában, de a spanyolok nem voltak hajlandóak Olaszországba utazni, az EL-ben szintén elmarad a Sevilla-Roma mérkőzés a járvány miatt. A Bajnokok Ligájában már a héten is zártkapus volt több mérkőzés, a korlátozásokat egyre több európai bajnokságban vezetik be. Magyarországon is zárt kapusak lesznek a focimeccsek.

Kérdéses az olimpia is

Szuga Josihide japán kormányszóvivő közlése szerint nincs változás az idei tokiói olimpiai játékok tervezésében, azok után sem, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) világjárvánnyá nyilvánította az új típusú koronavírus-járványt.

Szuga egy csütörtöki sajtóértekezleten kijelentette: egy szakértői csoport a hét elején úgy foglalt állást, hogy mivel a vírus mindeddig nem produkált robbanásszerű terjedést Japánban, ezért nincs szükség drasztikus lépésekre, például egy szükségállapot kihirdetésére sem, de Japán továbbra is éberen figyeli a járvány fejleményeit.

Japán folytatni fogja az előkészületeket a tokiói olimpiának és paralimpiának a tervek szerinti megrendezésére, annak ellenére, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdán világjárvánnyá minősítette az immár több mint 110 országban megjelent koronavírus-eseteket - tette hozzá a szóvivő. Hangsúlyozta: Tokió azon fog dolgozni a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal (NOB), a nyári játékok szervezőivel és Tokió kormányzatával együtt, hogy az idén nyáron sor kerülhessen az olimpiai sporteseményekre.

Előzőleg, szerda éjjel a TBS japán tévécsatornának nyilatkozva a szervezőbizottság vezetőségének egyik tagja, Takahasi Harujuki ismét megszólalt az ügyben, hangsúlyozva, hogy a július 24-i kezdettel tervezett tokiói olimpiával kapcsolatos bármilyen döntést még május előtt meg kell hozni.

Ha a sportolókra gondolnak, májusban már túl késő lenne dönteni bármilyen halasztásról

- mondta, és hozzátette, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) ülése előtt meg kell tenni az első lépést.

Takahasi néhány órával azután szólalt meg ismét, hogy a 2020-as tokiói játékok szervezőbizottságának elnöke megrótta őt, amiért a The Wall Street Journal című tekintélyes amerikai lapnak a minap úgy nyilatkozott, hogy ha az új koronavírus-járvány miatt nem lehetne megtartani a tokiói olimpiát, akkor a játékok egy vagy két évvel való elhalasztása lenne a legreálisabb megoldás.

Veszélyben az F1-es szezon

Amennyiben még egy ember pozitív lesz az F1-es csapatoknál, lefújják az egész ausztrál nagydíjat - korábban koronavírussal fertőződött két Haas- és egy McLaren-csapattag után újabb két Haas-alkalmazottnál találták nyomát a koronavírus-fertőzésnek. Az öt fertőzés miatt a Haas és McLaren csapatok minden tagját ellenőrzik, abban bízva, hogy csütörtökön megkapják az eredményeket, amiknek ismeretében felelősen dönthetnek a folytatásról. Arról tudni, hogy a Haasnál három szerelő és egy mérnök betegedett meg, emiatt biztosan kényszermegoldást kell majd alkalmazniuk, amennyiben lesz verseny Melbourne-ben.

Nagyon, nagyon meglepett, hogy egyáltalán itt vagyunk. Természetesen nagyszerű dolog, hogy elindul a bajnokság, de sokkol, hogy itt ülünk ebben a szobában. Az egész világ lépéseket tesz a vírus miatt, az amerikai elnök Trump is lezárta az USA határait Európa előtt, az NBA-t is felfüggesztették, de a Forma-1 megy tovább

- mondta egy melbourne-i sajtóeseményen a tavalyi világbajnok Lewis Hamilton, aki szerint egyértelműen a pénz motiválja az F1-es döntéshozókat. Hozzátette, hogy találkozott a pálya mellett a 80 éves Jackie Stewarttal, de rajta kívül is rengeteg idős szurkolót látott, akikre komoly veszélyt jelent a vírus. Sebastian Vettel, a Ferrari pilótája arról beszélt, hogy nehéz tisztán látni és jól ítélkezni, amikor azt látja, hogy egy több sportesemény marad el a koronavírus miatt, ugyanakkor meg kell bízniuk a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) döntésében és mérlegelésében. Ugyanakkor, ha csak a csapatokra lenne bízva a döntés, kizártnak tartja, hogy elutaztak volna Ausztráliába.