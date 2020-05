Percről percre: elsőként az Egyesült Államok kaphat majd a koronavírus elleni oltásból

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3380 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 6 krónikus beteg. Ezzel 436 főre emelkedett az elhunytak száma, 1169-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1775 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 59%-a, az elhunytak 79%-a, a gyógyultak 59%-a budapesti vagy Pest megyei. 658 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 49-en vannak lélegeztetőgépen.

Észak-Macedóniában szerdáról csütörtökre 1674-ről 1694-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. A parlamenti pártok nem tudtak megállapodásra jutni az áprilisra tervezett, ám a koronavírus-járvány miatt elhalasztott választások új időpontjáról. A miniszterelnököt több bírálat is érte, hogy sietteti a voksolást, a járvány még nem csengett le. Zoran Zaev erre reagálva kijelentette: az emberek egészsége a legfontosabb, senki nem siettet semmit, de tisztában kell lenni azzal, hogy az országnak jelenleg nincs parlamentje és a kormány is csak ügyvezetőként funkcionál.

Montenegróban a szerdán elfogott szerb ortodox papok szabadon engedését követelték az utcára vonuló hívek, Bosznia-Hercegovinában pedig az ügyészség és az állami nyomozó hivatal is vizsgálja a hibás lélegeztetőgépek állami beszerzését, a többi nyugat-balkáni ország is egyre inkább a belpolitika felé fordul.

Hosszabb távon is átalakulnak a munkavégzés egészségvédelmi szabályai, a koronavírus terjedése ellen meghozott intézkedések egy részét a pluszköltségek ellenére fenntartják majd a vállalkozások, ami némi megtakarítást is jelenthet ugyanakkor a csökkenő betegállománynak, az elterjedtebb otthoni munkavégzésnek köszönhetően, a felértékelődő egészségvédelem pedig a biztonságosan termelő cégeknek kiegyensúlyozottabb forgalmat generálhat - hangsúlyozta Vajda Attila, a higiéniai papír termékeket gyártó a piacvezető vállalatcsoport, a Vajda-Papír ügyvezető igazgatója.

2020.05.14 05:27 Új-Zélandon harmadik napja nincs új fertőzött

Új-Zélandon harmadik napja nem regisztráltak új koronavírus-fertőzöttet - közölte csütörtökön az egészségügyi minisztérium, miközben szerda éjféltől 2-es fokozatra enyhítették a járványügyi riasztás szintjét, hogy újraindíthassák az ország gazdaságát. Az azonosított - valószínű és megerősített - Covid-19-fertőzöttek száma így továbbra is 1497, és 94 százalékukat (1411 ember) már gyógyultnak nyilvánították. Két beteg szorul kórházi ellátásra az ország mintegy ötmilliós lakosságból. Az eddig halálos áldozatok száma 21. Országosan 6568 újabb vírustesztet végeztek, az eddigi tesztelések száma ezzel 209 613-ra emelkedett - tette hozzá a minisztérium.

Figyelmeztetett ugyanakkor arra, hogy a szociális távolságtartás szabályait továbbra is mindenkinek be kell tartani, úgy is, hogy a hatóságok megengedték, az üzleti szféra legtöbb szereplője újraindítsa működését. A riasztás szintjét március végétől egy hónapon át 4-es fokozaton tartották, ami az egész országra vonatkozó kijárási korlátozásokkal járt. A könnyítések értelmében csütörtöktől újra kinyithatnak az éttermek, mozik, játszóterek és fitnesztermek, és jövő hétfőn újrakezdődik az iskolai oktatás is.