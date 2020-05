Percről percre: a legfontosabb hírek a koronavírus-járványról május 8-án

Ne maradj le a legfontosabb eseményekről, a Pénzcentrum percről percre közvetít a koronavírus-járvány elleni harc aktuális állásáról, és az egészségügyi válság gazdasági hatásairól.

Május 4-én hivatalosan is újraindult az egészségügy, másfél hónapos szünet után - ami alatt csak a sürgős és azonnali ellátások voltak engedélyezettek - több fontos területen újraindult az ellátás. Az új eljárásrend értelmében azonban bizonyos vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz negatív COVID19-teszt bemutatása szükséges. Ennek apropóján kíváncsiak voltunk, nőtt-e az érdeklődés a privát szolgáltatóknál a tesztek iránt, valamint hogy mely tesztet keresik inkább a páciensek, a szerológiai vagy a PCR-vizsgálatot? Arra is rákérdeztünk, a magánklinikákon végzett tesztek hány százaléka mutatott pozitív eredményt. Kiderül az is, a magán egészségügyi szolgáltatók mit tapasztalnak, most, hogy módosult az eljárásrend, megrohamozták-e a magán szektort a betegek.