Percről percre: a legfontosabb hírek a koronavírus-járványról május 2-án

Mint arról ma reggel is beszámoltunk, újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 2942 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. A területi statisztikák szerint már minden megyében jelen van a vírus, a legsúlyosabb járványhelyzet jelenleg Budapesten és Pest megyében van, de egyre több a megbetegedés Fejér megyében is. De 100 fő fölött van már a beazonosított betegek száma Zalában és Komárom-Esztergomban is.