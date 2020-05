Percről percre: a legfontosabb hírek a koronavírus-járványról május 11-én

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3284 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 8 krónikus beteg. Ezzel 421 főre emelkedett az elhunytak száma, 958-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Kövesd a hétfői nap híreit a Pénzcentrumon!

2020.05.11 07:35 Mészöly Kálmánnak elmaradtak a kezelései

A korábbi komoly betegségei - agyvérzés, koszorúér-szűkület, bélproblémák - ellenére a hatvanegyszeres válogatott, Európa-bajnoki bronzérmes labdarúgóikon a körülményekhez képest jól van. A 78 éves Mészöly Kálmán a Blikknek azt mondta, hogy a járvány az ő kezelésének a menetrendjét is felborította, nem mehetett a szokásos kontrollokra. A nyirokmasszázs is elmaradt a karantén alatt, így a lába a kevés mozgástól kicsit felduzzadt, de a napokban egyeztet orvosaival arról, mikor lesznek ismét vizsgálatok. Arról is beszélt, megviseli a bezártság, hiányzik a családja és a barátai - a focimeccsek ismétléseit pedig már eléggé unja.