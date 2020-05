Percről percre: a legfontosabb hírek a koronavírus-járványról május 10-én

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3263 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 8 idős krónikus beteg. Ezzel 413 főre emelkedett az elhunytak száma, 933-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1917 fő.

Hetek óta Belgiumban jelentik a legtöbb koronavírus okozta halálesetet a lakosság arányában a nagyobb országok közül, az alig 11,5 milliós európai ország olyan epicentrumokat is megelőzött, mint Olaszország, Spanyolország vagy az Egyesült Államok. A drasztikus számokat a belgák főleg statisztikai módszertanbeli különbségekkel okolják, hiszen olyan idősotthonokban történt haláleseteket is a koronavírusnak regisztrálnak, melyek esetén csak a gyanúja merült fel a fertőzésnek - írja a Portfolio.

Rengeteg tényező befolyásolja azt, hogyan drágul egyes élelmiszerek ára a szezonális hatástól kezdve az infláción át a sertéspestisig - az áprilisi árakra pedig már a koronavírus járvány is megtette a hatását. Mindebből az egyszeri vásárló viszont csak annyit érzékel, hogy amíg mondjuk egy évvel korábban 15 ezer forintból ki lehetett hozni egy nagyobb bevásárlást, addig most közelebb van a 18 ezer forinthoz ez az összeg. Ez természetesen nagyban függ attól is, milyen termékeket pakolunk a kosárba, ezért lehetséges, hogy egészen máshogy érzékeli az árváltozásokat egy pályakezdő fiatal, mint egy házastársával élő nyugdíjas, vagy éppen egy családanya. A Pénzcentrum most azt vizsgálta, hogy egy-egy ilyen vásárlói réteg tagjai között milyen különbségek tapasztalhatók, mennyire hat rájuk másként a bolti drágulás, attól függően, milyen termékeket vesznek és mennyit.