Percről percre: a legfontosabb hírek a koronavírus-járványról április 4-én

Ne maradj le a legfontosabb eseményekről, a Pénzcentrum percről percre közvetít a koronavírus-járvány elleni harc aktuális állásáról, és az egészségügyi válság gazdasági hatásairól.

Mint arról nemrég beszámoltunk, újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 678 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 6 krónikus beteg, közülük öten 77 év felettiek. 58 főre emelkedett a gyógyultak száma is. A kormányzti tájékoztatási oldalon publikált térképről pedig az is kiderült, hogy Budapestet és Pest megyét leszámítva még minden megyében 50 fő alattvan a regisztrált fertőzöttek száma.

Mióta az új koronavírus-járvány miatt bevezették Magyarországon a mindenkire érvényes távoktatást, azóta a statisztikák szerint körülbelül 1,5 milliónyi óvodás, általános iskolás és középiskolás ragadt otthon. Nekik pedig a tanulás mellett a testmozgásra is nagyon oda kell most figyelni. A gyerekek otthoni lemozgatása azonban sok családnak fejtörést okozhat, pedig ha valaki szisztematikusan építi fel gyermeke, gyermekei számára az otthoni sportolás lehetőség, az nagyon is jól tud működni. Na, de mi van az otthon ragadt sportolópalántákkal? Egy személyi edzővel és egy magyar olimpikonokkal is dolgozó sport szakpszichológussal beszélgettünk az otthoni sportolás, illetve a mentális egészség megóvásáról.