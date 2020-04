Percről percre: a legfontosabb hírek a koronavírus-járványról április 24-én

Ne maradj le a legfontosabb eseményekről, a Pénzcentrum percről percre közvetít a koronavírus-járvány elleni harc aktuális állásáról, és az egészségügyi válság gazdasági hatásairól.

2020.04.24 09:55 Feloldották a lakosság szabad mozgását korlátozó intézkedést Csehországban

Csehországban pénteken feloldották az állampolgárok szabad mozgását korlátozó döntést, a közterületeken ezentúl engedélyezik legfeljebb tíz ember csoportosulását is. A március közepén bevezetett, a szabad mozgást korlátozó intézkedés feloldásáról csütörtökön késő este döntött a cseh kormány annak alapján, hogy jelentősen javult a járványhelyzet. Feloldották a külföldi utazások tilalmát is. A csehek ezentúl ismét utazhatnak külföldre, de az országba való visszatéréskor be kell mutatniuk egy friss negatív koronavírus-tesztet vagy két hétre karanténba kell menniük, amit a hatóságok ellenőrizni fognak. A külföldi utazások korlátozását az ellenzék élesen bírálta, és kezdeményezésére a szenátus - amelyben az ellenzék van többségben - egy alkotmánybírósági beadványt készített.

"A szigorítások enyhítését a jól alakuló járványhelyzet tette lehetővé" - mondta Adam Vojtech egészségügyi miniszter a késő esti sajtótájékoztatón. A csütörtöki kormányülés rendkívüli módon elhúzódott, mert Andrej Babis kormányfő délután bekapcsolódott az európai uniós vezetők videokonferenciájába, ezért a kabinet több órára megszakította tanácskozását. A kormány pénteken újra összeül, hogy megvitassa a járványhelyzettel kapcsolatos további időszerű kérdéseket.

A kabinet csütörtökön arról is döntött, hogy az eredetileg tervezettnél gyorsabb ütemben fogják feloldani a járványellenes védekezéskor hozott korlátozó intézkedéseket. Míg az eredeti forgatókönyv a korlátozások - bezárt üzletek, vendéglők, szolgáltatások, iskolák, szünetelő kulturális és sportrendezvények - feloldásának utolsó szakaszát június 8-ára tervezte, a csütörtöki döntést szerint erre már május 25-én sor kerül. Csehországban péntek reggel 7187 új koronavírussal fertőzöttet tartottak nyilván, ami 55-tel több a csütörtökinél. Az utóbbi hetekben ez a legalacsonyabb napi növekmény - derül ki az egészségügyi tárca honlapján közölt statisztikából. Az első fertőzöttet március elsején diagnosztizálták Csehországban. A betegségből eddig már több mint 2300-an gyógyultak ki, míg a halálos áldozatok száma meghaladja a kétszázat.