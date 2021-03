Pénzt kértek az oltás-regisztrációért: vizsgálódik a fogyasztóvédelem

Hivatalból indított eljárást a fővárosi kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya az ellen a magán-egészségügyi szolgáltató ellen, amely ötezer forintért vesz fel előjegyzést a Covid-19 vakcinák beadására.

A kormányhivatal azt vizsgálja, hogy a Nemzetközi Oltópont Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat-e azzal, hogy pénzért előjegyzést vesz fel, valamint a honlapján elhelyezett oltással kapcsolatos tájékoztatások teljes körűek és valósak-e. A társasággal szemben korábban folyt már fogyasztóvédelmi eljárás, azonban az országos oltási stratégia előrehaladtával felmerült új körülmények miatt ismét vizsgálatot indított a hatóság a céggel szemben.

A kormányhivatal adatszolgáltatásra is kötelezte a céget: többek között választ vár arra, hogy eddig milyen összegben szedett be előfoglalási díjat, és mikorra várható az oltás megkezdése a társaságrészéről. A magán-egészségügyi szolgáltatónak nyilatkoznia kell arról is, hogyan és kitől kívánja megvásárolni a vakcinát, különös tekintettel arra, hogy jelenleg csak az államok képesek a koronavírus elleni oltóanyagok beszerzésére.

Fotó: MTI/Kovács Tamás