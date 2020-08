Ősszel indulhat a vakcinagyártás Oroszországban: havi több millió adag készülhet majd

Az orosz gyógyszeripart 2021-re havi több millió adag Covid-19-vakcinát fog gyártani - jelentette ki Gyenyisz Manturov orosz ipari és kereskedelmi miniszter hétfőn a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva.

Közölte, hogy a Nyikolaj Gamaleja Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézet (NICEM) - és a védelmi minisztérium - által kifejlesztett, első orosz vakcina gyártása szeptemberben Vlagyimir, Jaroszlavl és Moszkva megyében kezdődik meg a Generium, az R-Pharm és a Binnopharm gyógyszergyárban. A termelést a kezdeti több százezerről 2021 elejére több millió dózisra tervezik felfuttatni.

Kirill Dmitrijev, az orosz oltóanyag kidolgozását finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója a Rosszija 24 hírtelevíziónak azt mondta, hogy a vakcinát várhatóan az elkövetkező tíz nap alatt be fogják jegyezni, amivel világelső lesz. "Ez lesz a világ első bejegyzett koronavírus elleni vakcinája. Ez valóban nagyon fontos vívmány" - hangsúlyozta.

Dmitrijev szerint az orosz vakcinagyártás kapacitása az év végére elérheti a havi 10 millió adagot. Ő az RPFI portfóliójához tartozó két céget, az Aliumot és az R-Pharmot nevezte meg a leendő gyártók között.

Tájékoztatása szerint "több mint öt országgal" folynak tárgyalások a vakcina gyártásáról. Közülük Brazíliát és Indiát nevezte meg. Mint mondta, az oltóanyag beszerzése iránt eddig több, mint 20 ország érdeklődött.

A védelmi tárca közölte, hogy moszkvai központi kórháza hétfőn, 42 nappal az első bevitt oltás után elvégezte a Gamaleja Intézettel közösen kidolgozott vakcina klinikai tesztelésében rész vett önkéntesek záróvizsgálatát. A tájékoztatás szerint mindannyijuknál egyértelmű immunválasz jött létre a vakcinációt követően, mellékhatások és a szervezet működésében észlelt eltérések nélkül, ezért az oltóanyagot jól elviselhetőnek és biztonságosnak minősítették.

Korábbi tájékoztatás szerint a novoszibirszki Vektor kutatóközpont által kifejlesztett vakcina gyártása novemberben indulhat be. Mihail Misusztyin miniszterelnök szerint Oroszországban 26 féle Covid-19-vakcinán dolgoznak, amelyek közül négyről már bebizonyosodott, hogy biztonságos. Mihail Murasko egészségügyi miniszter októberre ígérte a tömeges vakcináció megkezdését.

Dmitrijev azt is bejelentette, hogy Oroszország az eddigi 15 állam után hamarosan Dél-Afrikába és hét latin-amerikai országba is szállít majd a SARS-CoV-2 koronavírus szaporodási mechanizmusát a szervezetben megszakító Avifavir gyógyszerből. Bolíviában az átadott technológia alapján gyártani is fogják az elsőként 2014-ben Japánban, az influenza nehéz eseteinek kezelésére alkalmazott szert.

Manturov közölte, hogy Oroszországban idén rekordmennyiségű, 12-15 ezer lélegeztetőgépet gyártanak majd.

Az igazolt Covid-19-fertőzések száma 5394-gyel 856 264-re emelkedett az elmúlt egy nap alatt Oroszországban a hétfőn közölt hivatalos adatok szerint. Ez 0,6 százalékos növekedést jelent. Az új esetek 26,2 százaléka tünetmentes.

Oroszország a negyedik helyen áll a világon a koronavírus-fertőzöttek számát tekintve az Egyesült Államok (4 667 957), Brazília (2 733 677) és India (1 803 695) után. A halálozások száma 79-cel 14 207-re, a gyógyultaké pedig 3420-szal 653 583-ra emelkedett. Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 29 millió, az elmúlt nap folyamán pedig mintegy 236 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával 252,4 ezer embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.

Címlapkép: Getty Images