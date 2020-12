Orbán Viktor: meghosszabbodik a kijárási tilalom, nem lesz szilveszteri buli

Ahogy azt korábban ígértek, december 7-én az Operatív törzs döntést hozott a december 11-én lejáró korlátozásokat illetően. Ennek eredményeképpen a jelenlegi kijárási tilalom január 11-ig meghosszabodik.



Orbán Viktor az Operatív törzs december 7-i ülését követően bejelentette, hogy meghosszabbítják a kijárási tilalmat. A pontos rendelkezések a következők:

A jelenlegi kijárási tilalom január 11-ig érvényben marad, hogy Szenteste tehetünk-e kivételt, azt majd december 21-én döntik el

Szigor kell, mert karácsony jövőre is lesz - mondta el ezzel kapcsolatban Orbán Viktor. Az viszont biztos, hogy a kijárási tilalom december 31-én is élni fog, nem lesznek tehát utcabálok, szilveszteri bulik.

Orbán Viktor azt is megerősítette, hogy a koronavírus-helyzetre a megoldás a vakcina, amely most már belátható távolságban van. Keddtől indul az országos regisztráció, amelyen keresztül mindenki jelentkezhet, aki be akarja oltatni magát.

(Címlapkép - MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)