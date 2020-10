Orbán Viktor: januárban érkezhet az első adag COVID-vakcina Magyarországra, ők kapnak belőle

Januárban megkezdődhet a veszélyeztetett csoportok oltása, megérkezhet az első adag koronavírus-vakcina Magyarországra - jelentette be Orbán Viktor a Kossuth rádióban péntek reggel. A kormányfő elmondta, tömegesen várhatóan áprilisban lesz elérhető a vakcina, előfordulhat, hogy akár 2-3 fajta oltóanyagot is be tudunk szerezni.

2020.10.30 07:58 Lesz pénz a családtámogatási programra Orbán Viktor arról is beszélt, hogy van egy optimista kép előtte a gazdaság terén, de pénzügyi téren nem lesz könnyű a kilábalás. Varga Mihálynak csodát kell tennie, de általában ez a sorsuk a magyar pénzügyminisztereknek - mondta a kormányfő. Kiemelte, hogy lesz pénz az egészségügyi béremelésre, illetve a családtámogatási programra is.

2020.10.30 07:45 Ekkor jön COVID-vakcina Magyarországra Kétszer annyi influenza elleni oltásunk van, mint békeidőben, de lehet ez nem elég, ezért rendeltünk 360 ezret, valamint van egy magyar vakcinagyár is - mondta Orbán Viktor. Debrecenben is épül egy új oltóanyag-gyár. A miniszterelnök elmondta, hogy mind a remdesivirt, mind a favipiravirt gyártjuk. December végén, január elején az első adag koronavírus-vakcina megérkezhet Magyarországra - mondta Orbán Viktor. A krónikus betegeket és az időseket január környékén be tudjuk oltani. A tömegben érkező vakcinák áprilisra várhatóak, ekkor lesz széles körben elérhető az oltás. Az operatív törzs már dolgozik az átoltási terven. Kínával és az oroszokkal is tárgyalunk, úgyhogy lehet, hogy tavasszal 2-3 fajta oltás is lehet Magyarországon, így mindenki kiválaszthatja, melyikben bízik. A legnagyobb bajban lévőknek, a veszélyeztetetteknek 2-3 hónapot kell kibírni, a többieknek pedig tavaszig. Áprilisban hirdethetünk győzelmet a járvány ellen - mondta.

2020.10.30 07:39 Hétfőtől jön a szigor A hatóságok sokáig voltak megértőek, de mostmár hozzá kellett mindenkinek szokni a maszkviseléshez, vége a beszoktatási időszaknak. Hétfőtől szigorúbban büntetnek: A maszkot hordani kell, aki nem hordja, az felelőtlen és veszélybe sodorja az ismerősi körét. A rendőrségnek joga van bezárni az éttermet, akár kulturális és sportrendezvényeket is. Eljött ez a pillanat is - mondta. A rendőrök hétfőtől büntetnek, bezárják a boltot, éttermet, ha szabálytalanságot látnak, de a sporteseményt és a kulturális eseményt is beszüntethetik. Eddig a rendőrség kért, magyarázott, mostantól már büntet és kész - húzta alá Orbán Viktor.

2020.10.30 07:37 Be kell tartatni a szabályokat Nálunk a helyzet még istenes - mondta Orbán Viktor a tegnapi EU-s értekezlet kapcsán. Nyugaton sokkal rosszabb a helyzet, mint nálunk, tegnap tettek egy kísérletet arra, hogy összehangolják az európai védekezést, többek között a határátlépési rendszer kapcsán is. Mi szigorúak vagyunk ennek kapcsán, más országok kevésbé. Ez most nem az utazás ideje - tette hozzá Orbán. Üssünk le néhány szabályt, azok legyenek komolyak, és utána azokat tartsuk be, én a szabályok betartatásában látom a helyzet kulcsát - jelentette ki a kormányfő. Az állampolgári fegyelmezettséget tekintve elég jól alkalmazkodtunk. Az egészségügyi rendszer bírni fogja a nyomást - mondta Orbán Viktor. A harmadik legnagyobb egészségügyi tartalékkal rendelkezünk Európában - mondta a kormányfő. A lélegeztetőgépet tekintve az elsők vagyunk

2020.10.30 07:29 Orbán Viktor videokonferencián egyeztetett a járvány kezeléséről Videokonferencia keretében egyeztetett visegrádi partnereivel, majd az Európai Tanács tagjaival Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök este a koronavírus-járvány elleni védekezésről - közölte Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke azért hívta össze az EU-tagországok állam- és kormányfőinek rendkívüli online értekezletét, mert egész Európában romlik a járványhelyzet, és szükségessé vált a védekezésnek az eddiginél is szorosabb uniós összehangolása, a gyakorlati teendők megvitatása. A V4-országok egyeztetése ezúttal is az uniós csúcsra való közös felkészülést szolgálta, hiszen Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Csehország a legtöbb uniós témában egyeztetett állásponttal készül, közösen képviselik a közép-európai érdekeket. (MTI)

2020.10.29 11:42 Operatív Törzs: november 2-től szigorodnak a maszkviselés szabályai A kormány szerdai ülésén az emberek védelme érdekében új védelmi intézkedésekről döntött, kiterjeszti hétfőtől a maszkviselés kötelezettségét a vendéglátásra és a szórakozóhelyekre - jelentették be az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján.

7:33-tól kezdődött Orbán Viktor szokásos pénteki rádióinterjúja a Kossuth rádióban, a beszélgetés fontosabb részleteit élőben közvetíti a Pénzcentrum.