Orbán Viktor: ha már elutazunk, ne menjünk messzire

Az utazásról és a vakcináról is beszélt a Kossuth rádióban Orbán Viktor. A miniszterelnök elmondta, hogy felállítottak egy speciális csoportot, akiket a vírusgócpontokban vetnének be.

Minden nap reménykedéssel kezdődik - mondta Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban. A miniszterelnök abban bízik, hogy az operatív törzs képes lesz megállítani a vírus terjedését a legújabb gócpontról, Pápáról. Orbán Viktor kijelentette: ha valahol feltűnik egy szuperfertőző, akkor a kontaktkutatás mellett elkülönítést is alkalmazni fognak, ha földrajzilag körül tudják határolni a kockázatos területet.

A miniszterelnök elmondta, van egy speciális egység, amit olyankor vetnek be, ha valahol van egy szuperfertőző. Arra a kérdésre, hogy ez a "szupercsoport" a Belügyminisztériumban felállt-e már, a kormányfő azt válaszolta, hogy előbb-utóbb lesz arca is a csoportnak, akiknek "tudományos-fantasztikus filmekre emlékeztető szerelésük" is van - hamarosan bemutatják őket a közvéleménynek. Augusztus végéig lesz egy olyan gyakorlat is ennek az egységnek, amit a média is nyomon követhet.

A miniszterelnök mindenkit arra kér, hogy a személyes közreműködésükkel is segítsék a védekezést. Ha az emberek józanul, intelligensen megértik a helyzetet, akkor ha valaki köhög és lázas, akkor nem megy emberek közé. A legutóbbi, pápai eset és a mezőkövesdi gócpont kialakulása is úgy történt, hogy közösségbe ment valaki, aki beteg volt.

Arra a kérdésre, hogy lehetnek-e újabb korlátozások, Orbán kijelentette: a szabályozás felelőssége a kormányé, el fogják végezni a munkájukat. Példaként az augusztus 20-i tűzijátékot hozta fel, ami elmarad, mert az egy olyan kockázat, amit nem szabad vállalni. Az utazással kapcsolatban a miniszterelnök elmondta, a szerdai kormányülésen kénytelenek voltak Spanyolországot áttenni a zöldből a sárga jelzésű országok közé.

Ha már utaznak az emberek, ne menjenek nagyon messzire, inkább csak a szomszédos országokba

- mondta, majd mindenkit arra kért, hogy amikor úti célt választanak, legyenek tudatában annak, mennyire veszélyes az ország, ahova utaznak.

Szlovákia, Ausztria, Szlovénia, Horvátország biztonságos, sajnos a másik három szomszédunk nem az

- tette hozzá. A vakcinával kapcsolatban a miniszterelnök arról beszélt, hogy noha nem akarja elkeseríteni a magyarokat, de a védőoltást versenyben fejlesztik, ami egyfelől jó, hiszen a résztvevők egymást hajtják, de ugyanakkor amikor elkészül egy vakcina, vitatni fogják, jó-e vagy nem vagy van-e mellékhatása. Nem számolhatunk azzal, hogy egy csöndben, tiszta világos hangon megszólaló értékelést kapnak a vakcináról, de erre még hónapokat kell várni - fogalmazott.

Arra kérte az egészségügyért felelős minisztert, Kásler Mikóst, hogy amikor kijön az első vakcina, azt nagyon alaposan, józanul értékeljék és mondják el az eredményt az embereknek.

Amit most az ország tehet, hogy ötmillió adag vakcinát rendelt, tehát ha lesz vakcina, nálunk is lesz

- jelentette ki a miniszterelnök.

Talpra áll a munkaerőpiac



A munkaerőpiaci adatokkal kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, hogy ma többen dolgoznak az országban, min januárban, viszont kevesebben, mint egy éve ilyenkor. Egyelőre még nem tudtak annyi munkahelyet létrehozni, amennyit a vírus tönkretett, 30-35 ezres hiányt lát jelenleg, de szerinte jól haladnak.

Arra a kérdésre, hogy a kormány tagjai mennek-e szabadságra a közeljövőben, a miniszterelnök azt mondta, hogy nekik nem jár szabadság, de muszáj elengednie őket, és nem azért, hogy kipihenjék magukat, hanem azért, hogy jobb munkaállapotban jöhessenek vissza. Én is ellopok majd néhány napot, szeretnék majd többet lenni a családommal - tette hozzá. Nemrég született unokájával kapcsolatban megjegyezte: szerinte a magyarok fiúgyermek születése esetében szinte "bezsonganak", de ő nem lát különbséget fiú- és lánygyermekek, illetve unokák között.

Én minden lányomat úgy neveltem, hogy a saját lábukon is meg tudjanak állni - mondta Orbán, aki úgy vélekedett: a lányokat úgy kell nevelni, hogy versenyképesek legyenek a férfiakkal.

