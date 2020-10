Orbán: jövő év közepéig kell kibírni, kifelé megyünk a helyzetből

Május-július körül lehet hatékony vakcina a vírus ellen, de már kifelé megyünk a helyzetből - mondta Orbán Viktor a Kossuth rádióban.

A jelek szerint a gyógyszerfejlesztésre adott magyar pénzek meghozták az eredményt, de végső mérleget csak a vírus leküzdése után lehet vonni. A magyar virológusok eddig is a legjobbak közé tartoztak - mondta Orbán Viktor a Kossuth rádióban.

A kormányfő elmondta, korábban megkérdezte az Európai Bizottság elnökétől: mikor lesz vakcina, mivel az EU több milliárd eurót tolt ebbe a projektbe. Az elnök asszony nem tudott választ adni, de a dolgok úgy állnak, hogy ez nem lesz hamarabb, mint a következő év első fele - mondta, majd hozzátette, május-július tájékán lehet vakcina a vírus ellen.

Mostantól kifele megyünk ebből a helyzetből

- tette hozzá. Folyamatosan nézzük, hogy melyik kormány milyen választ ad a járványra. Mi már tavasszal a második hullámra készültünk - mondta a kormányfő, éppen ezért nyáron felkészültünk politikailag és gazdaságilag a második hullámra. Sok országban propellerpénzt adtak, ami egy jó gondolat, de mi másik irányba indultunk, nekünk az volt a fontos, hogy legyen munka és beruházás a kormányfő szerint.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

