Orbán: a számok emelkedni fognak, meg kell majd nyitni a járványkórházakat

Vannak "lezsírozott" járványkórház-kapacitásaink is, ezek megnyitása most még nem szükséges, de valamikor ezeket is meg kell majd nyitnunk - hangzott el Orbán Viktor videójában, amelyet az operatív törzs szombat reggeli ülése után tettek ki a Facebookra.

Ma reggel is ülést tartott az operatív törzs, átnézték a védekezés állását, mindenki tudja, hogy a második hullám nagy lendülettel megindult Magyarországon is, a kórházi kapacitásokat rendszeren áttekintjük, van-e elegendő ágy, eszköz, lélegeztetőkészülék, orvos és személyi állomány - derül ki a miniszterelnök által elmondottakból.

A mai tájékoztatás szerint mindez rendelkezésre áll, és bár vannak "lezsírozott" járványkórház-kapacitásaink is, ezek megnyitása most még nem szükséges. A számok valószínűleg emelkedni fognak, és valamikor ezeket is meg kell nyitnunk, de egyelőre biztonságos tartalékkal rendelkezünk.