Órákig életképes a levegőben a koronavírus: fertőzni is tud

Egy friss tanulmány alapján az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) az emberi testen kívül hosszú időn át életképes maradhat, a levegőben még akár 3 órával később is kimutatható. Fontos kiemelni, hogy a tanulmányt már több szakmai kritika is érte, de korábbi vizsgálatok is hasonló eredményekre jutottak.

Az adatok azt mutatják, hogy a vírus a 2003-as, szintén Kínából indult súlyos akut légzőszervi szindrómát (SARS) okozó SARS-CoV-hoz hasonló időn át képes fennmaradni a szervezeten kívül. A vizsgálatot az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC), a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem és a Princeton Egyetem munkatársai végezték.

A csapat arra jutott, hogy a vírus műanyag és acélfelületeken 2-3 napig is életképes lehet, kartonpapíron pedig 24 óra alatt pusztul el.

A kutatók spray-vel, folyadékban oldva juttatták a levegőbe a vírust, és azt találták, hogy még 3 óra elteltével is észlelhető. Számos szakmai bírálat érte a tanulmányt, mert több kutató is úgy véli, hogy a spray nem megfelelően utánozza a köhögést vagy a tüsszentést. Azt mondják, hogy a szervezetből a levegőbe kerülő vírusok nem életképesek pár másodpercnél tovább.

