Operatív törzs: zárva maradnak a középiskolák

A középiskolák továbbra is maradjanak digitális tanrendben - ezt javasolta az operatív törzs a kormánynak. Döntés holnap várható, de Maruzsa Zoltán szerint az intézmények készüljenek arra, hogy továbbra is digitális oktatásban maradnak.

Cikkünk frissül...

A téliszünet alatt mindenhol megtörtént a takarítás, ahol ez indokolt volt, megszervezték az ingyenes tesztelést. A több mint 20 ezer tesztből 209 lett pozitív - mondta Maruzsa Zoltán államtitkár az operatív törzs tájékoztatóján. Kifejtette, némiképpen csökkent az érdeklődés a dolgozók körében a tesztelés iránt.

Az óvodák és az általános iskolák hétfőn rendben nyitottak, 12 óvodában van rendkívüli szünet, illetve 14 általános iskolában. Ez az arány elenyésző, így a továbbiakban is a mostani protokollal folyik majd az oktatás.

A középiskolák kapcsán elmondta, novemberben elrendelték a digitális munkarendet, amit decemberben meghosszabbítottak. Most Maruzsa elmondta, elemezték a vírushelyzetet:

az óvatosság mellett döntöttek, azt javasolják a kormánynak, hogy a középiskolák maradjanak digitális munkarendben.

A kormány erről holnap dönt, de az intézmények készüljenek arra, hogy nem áll vissza a normál rend 11-én - mondta Maruzsa.

Müller Cecília tisztifőorvos az elmúlt 24 óra járványügyi adatai kapcsán elmondta,

messze nem vagyunk a járvány végén, a bevezetett intézkedéseket be, és meg kell tartanunk.

A gyógyultak száma technikai okok miatt nem került átvezetésre a mai napon, amit pótolni fognak később. Az egészségügyi dolgozók oltása rendben, folyamatosan zajlik: a 25 oltóponton túl a városi kórházakban is számos helyen adják be az oltást az egészségügyi dolgozóknak. Később majd belépnek a szakorvosok, és a háziorvosi rendelők is.

Elkezdődött az oltás az idősotthonokban is, a tisztifőorvos szerint mind a dolgozók, mind az ápoltak körében is nagy az érdeklődés a vakcina iránt.

A Moderna vakcinájából Magyarországra 1 744 000 adag érkezik majd, ami 872 ezer fő beoltását teszi lehetővé. Bővül az ellátási lehetőség, így fokozatosan tudnak belépni a rendszerbe az oltási terv által meghatározott csoportok - mondta Müller Cecília. Az első szállítmány a jövő héten érkezhet Magyarországra.

Kiss Róbert rendőr alezredes ismertette az elmúlt 24 óra rendőrségi adatait: a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt az elmúlt napon napban 207 esetben volt szükség rendőri fellépésre. A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 608 rendőri intézkedésre volt szükség, ebből 190 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 496 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására és az üzletben való tartózkodásra vonatkozó szabályokat nem tartották be.

Az elmúlt három napban 10 100 alkalommal ellenőrizték a rendőrök személyesen a hatósági házi karanténban lévőket, és aznap 3062 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el.

Az újságÍrói kérdésekre adott válaszok: