Operatív Törzs: útnak indulnak az oltóbuszok is, ezeken a településeken vetik be őket

Az oltási rend a megszokott módon folytatódik a következő napokban is - mondta el az Operatív Törzs tájékoztatóján György István, az oltási munkacsoport vezetője, majd tájékoztatott az oltóbuszok munkába állításáról is. Müller Cecília országos tisztifőorvos a brit mutáns kizárólagos jelenlétére hívta fel a figyelmet, majd arra kért mindenkit, oltakozzon.

Cikkünk folyamatosan frissül...

Magyarország Európa leggyorsabb oltási sebességét diktálja: hazánk messze megelőzi a legtöbb országot, kivéve Máltát. Továbbra is prioritásokat kell felállítani a sorrendben: a regisztrált idősek fele már megkapta az oltást - mondta el György István, az oltási munkacsoport vezetője.

A következő hét oltási terve: folytatódik az idősek oltása a háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon, illetve nagy számban lesznek második oltások is. A ma érkezett Pfizer szállítmány egyenesen a kórházi pontokba küldik.

A következő egy hétben több mint 215 ezer regisztrált idős ember oltására van lehetőség.

Emellett folytatódik a rendőrök és a katonák beoltása is: munkába állnak a Magyar Honvédség oltóbuszai is, melyeket kistelepüléseken használnak majd. Emellett bizonyos járóbeteg szakrendelőket is bevonnak az oltásba.

Elemi erővel tombol a járvány

- kezdte Müller Cecília a tákékoztatóját. Szinte 100 százalékos az angol mutáns jelenléte az itthoni megbetegedésekben - folytatta az országos tisztifőorvos,majd elmagyarázta, ez a variáns tulajdonképpen kiválasztódott, és a többi túlélésre alkalmatlanabb törzsek kivesztek. A brit mutáns nemcsak fertőzőképesebb, de súlyosabb megbetegedést is okoz, sőt 50 százaléknál magasabb halálozási arányt is eredményezhet.

Ne válogassunk az oltások között, mindegyik hatásos és biztonságos. Nincsen mire várni.

(Fotó: MTI/Mészáros János)