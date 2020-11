Operatív törzs: rengetegen szegték meg a maszkviselési, kijárási szabályokat

A ma megjelent sajtóhírekkel ellentétben nem hosszabbították meg a korlátozó intézkedések hatályát, a kormány a veszélyhelyzet idejét hosszabbította meg, február 8-ig - mondta Kiss Róbert rendőr alezredes az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília szerint már a hazai települések 88 százalékán találtak fertőzötteket.

A ma megjelent sajtóhírekkel ellentétben nem hosszabbították meg a korlátozó intézkedések hatályát, a kormány a veszélyhelyzet idejét hosszabbította meg, február 8-ig - szögezte le Kiss Róbert rendőr alezredes az operatív törzs tájékoztatóján. A mostani korlátozások egyelőre december 11-ig hatályosak.

Maszkviselés megszegése végett 432 emberrel szembe intézkedtek az elmúlt 24 órában, 330 személlyel szemben intézkedtek a 10 ezer főnél népesebb településeken, 152 személlyel szemben helyszíni bírságot szabtak a rendőrök. A tömegközlekedési eszközökön 48, míg a bevásárlóközpontokban 52 emberrel szemben intézkedtek - mondta Kiss Róbert. 8 vendéglátót és szolgáltatási helyet zártak be az elmúlt 24 órában.

Egy Fejér megyei edzőtermet 30 napra bezártak, mert nem tudták igazolni az ott testedzést végzők, hogy hivatásos sportolónk. Hasonló időre zárattak be egy budapesti hamburgrezőt és egy pékséget. Egy berzencei panziót pedig 60 napra zártak be a szabálytalanságok miatt. 319 személlyel szemben intézkedtek a kijárási tilalom megszegése miatt. A tranzitálási szabályokat 43-an nem tartották be.

Egész Európában dinamikusan emelkedik a járvány terjedése - mondta Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos közölte, hogy jelenleg 7499 fő van kórházban koronavírusos megbetegedés miatt.

A hazai települések 88 százaléka már érintett a fertőzésben. Senkiben nem lehet kétség afelől, hogy előbb-utóbb találunk minden településen fertőzötteket, ez mindenki számára bizonyítékul szolgál arra, hogy bármelyikünk lehet fertőzött.

Elsősorban a nyugati megyék érintettek a koronavírus-fertőzésben Budapest mellett, a járvány földrajzi tekintetben az elmúlt héten Heves megyében fut fel leginkább: 90 százalékkal nőtt a fertőzöttek száma.

A heti adatokat összegezve a múlt héten kevesebb koronavírusos betegeket regisztráltak, mint a 45. héten. A 40-49 éves korosztály a legérintettebb, az összes fertőzött negyede ebbe a korosztályba tartozik, míg a 65 éven felüliek aránya 15 százaléka. A 14 év alattiak pedig csak 4 százalékos aránnyal vanak jelen - mondta az országos tisztifőorvos.

Kifejtette azt is, hogy az antibiotikumok a koronavírussal szemben hatástalanok, csak az orvos által felírt gyógyszereket szedjük be, a kiírt mennyiségben, és ha meggyógyultunk, a maradékot dobjuk ki, ne őrizgessük a "ládafiában".