Operatív törzs: márciusban kezdődhet az aktív korúak oltása

Márciusra elérhetővé válhat a nem krónikus betegek oltása is a tisztifőorvos szerint. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján kifejtette: ha valaki mindkét védőoltást megkapta, kialakult a teljes védettsége, és beteg környezetében kontaktszemély, akkor nem kell karanténba mennie.

Megkezdődött a háziorvosoknál az idősek oltása, ezen a héten is folytatódik a vakcinák beadása. A háziorvosi praxisok közül ezen a héten mindegyik kap védőoltást - mondta az operatív törzs tájékoztatóján Békássy Szabolcs, a háziorvosok országos kollegiális vezetője. Hozzátette, a múlt héten még nem volt elég vakcina, de mostanra ez megoldódott, hála za új szállítmányoknak. A krónikus betegségük miatt fokozott kockázatnak kitetteket 59 éves korig az AstraZeneca olásával, az idősebbeket pedig a Pfizer vakcinájával oltják.

A budapesti rendelőknek praxisonként 5-5 beteget lesz alkalmuk elküldeni Szputnyik-oltásra is.

Elmondta, sokan a háziorvosoknál érdeklődnek, hogy mikor mehetnek oltásra, őket arra kérik, várják meg, amíg azorvos jelentkezik náluk, az oltásra regisztráltak listáját, amelyet hetente frissítenek. A háziorvosok is látják, hogy romlanak az adatok, egyre több a megbetegedés, éppen ezért mindenki továbbra is tartsa be a járványügyi szabályokat. Éppen ezért a vakcinák iránti bizalmat tovább kell növelni - fogalmazott Békássy Szabolcs.

Sajnos ismét elébe nézhetünk egy emelkedő tendenciának

- mondta a napi adatokat ismertetve Müller Cecília tisztifőorvos. 10 napja a járványgörbe nem lefelé halad, hanem kialakult egy konstans szám, nem változnak kedvezően az adatok. Az okot vizsgálják: lehet, hogy egy harmadik hullám elején vagyunk, de lehet, a mutáns törzsek okozzák. Azt is elmondta, országos átlagban emelkedik a szennyvizekben a koronavírus örökítőanyag-szintje.

292 ezer fő kapta meg az első és 113 ezer fő a második védőoltást - tette hozzá. Kifejtette: nem kellő számban érkeznek a vakcinák, de ettől függetlenül a célcsoportokat minél gyorsabban próbálják immunizálni. Ha valaki mindkét védőoltást megkapta, kialakult a teljes védettsége, és beteg környezetében kontaktszemély, akkor nem kell karanténba mennie - ismertette a tisztifőorvos.

Abban reménykedünk, hogy nincs messze az az időszak, amikor megkezdődhet a nem krónikus betegek oltása, ez márciusban mindenki számára elérhetővé válhat

- válaszolta egy kérdésre Müller Cecília.